Сирія звинувачує курдські сили у зриві перемир’я через атаку безпілотника

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:20 • 14 перегляди
Українська делегація провела низку зустрічей у Давосі щодо відбудови та безпеки України - Умєров
19:21 • 5092 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 14490 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 23950 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 18017 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 31199 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34088 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20578 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21560 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39309 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціямиPhoto21 січня, 12:22 • 7658 перегляди
У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп 21 січня, 14:15 • 9854 перегляди
Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським21 січня, 14:39 • 8626 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters21 січня, 15:09 • 10701 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 4956 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 23956 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 31204 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 29604 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34090 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 50825 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo18:19 • 3212 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 5036 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 29604 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 28472 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 25224 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Сирія звинувачує курдські сили у зриві перемир’я через атаку безпілотника

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Сирія заявляє про загибель семи військових від удару безпілотника курдських сил, які заперечують атаку та звинувачують уряд у порушенні перемир'я. Конфлікт загострився після оголошення чотириденного припинення вогню та погроз Сирії штурмувати курдські міста.

Сирія звинувачує курдські сили у зриві перемир’я через атаку безпілотника

Уряд Сирії заявив про загибель семи військовослужбовців унаслідок удару безпілотника, нібито завданого курдськими "Сирійськими демократичними силами" (SDF) у середу. Інцидент стався на північному сході країни, де лише нещодавно було оголошено про припинення вогню. Командування сирійської армії назвало напад небезпечною ескалацією, уточнивши, що удар прийшовся по солдатах, які охороняли захоплену військову базу з вибухівкою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Представники SDF категорично заперечують факт атаки. За їхньою версією, вибух стався через необережне поводження сирійських військових із боєприпасами під час їхнього переміщення. Курдські сили своєю чергою звинуватили урядову армію в порушенні режиму тиші та здійсненні атак у кількох інших локаціях.

Умови чотириденного припинення вогню

Конфлікт загострився після стрімкого просування урядових військ. У вівторок сторони досягли попереднього порозуміння щодо чотириденного перемир’я. План передбачає інтеграцію курдських районів до структури центральної держави. У разі відмови SDF від цих умов уряд Сирії погрожує штурмом двох останніх великих міст, які залишаються під контролем курдів.

Сирійські урядові війська здобули найбільшу перемогу з часів повалення режиму Башара Асада: курди відступили 19.01.26, 21:14 • 4220 переглядiв

Ситуація безпосередньо впливає на багаторічну де-факто автономію курдів та долю тисяч затриманих бойовиків ісламістських угруповань. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підтримує сирійського лідера Ахмеда аш–Шараа, закликав SDF негайно скласти зброю та розпуститися, щоб уникнути подальшого кровопролиття. 

Сирія дає курдам чотири дні на інтеграцію, а США припиняють підтримку - Reuters20.01.26, 19:27 • 12219 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Reuters
Сирія
Туреччина