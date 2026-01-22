Сирія звинувачує курдські сили у зриві перемир’я через атаку безпілотника

Уряд Сирії заявив про загибель семи військовослужбовців унаслідок удару безпілотника, нібито завданого курдськими "Сирійськими демократичними силами" (SDF) у середу. Інцидент стався на північному сході країни, де лише нещодавно було оголошено про припинення вогню. Командування сирійської армії назвало напад небезпечною ескалацією, уточнивши, що удар прийшовся по солдатах, які охороняли захоплену військову базу з вибухівкою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Представники SDF категорично заперечують факт атаки. За їхньою версією, вибух стався через необережне поводження сирійських військових із боєприпасами під час їхнього переміщення. Курдські сили своєю чергою звинуватили урядову армію в порушенні режиму тиші та здійсненні атак у кількох інших локаціях.

Умови чотириденного припинення вогню

Конфлікт загострився після стрімкого просування урядових військ. У вівторок сторони досягли попереднього порозуміння щодо чотириденного перемир’я. План передбачає інтеграцію курдських районів до структури центральної держави. У разі відмови SDF від цих умов уряд Сирії погрожує штурмом двох останніх великих міст, які залишаються під контролем курдів.

Сирійські урядові війська здобули найбільшу перемогу з часів повалення режиму Башара Асада: курди відступили

Ситуація безпосередньо впливає на багаторічну де-факто автономію курдів та долю тисяч затриманих бойовиків ісламістських угруповань. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підтримує сирійського лідера Ахмеда аш–Шараа, закликав SDF негайно скласти зброю та розпуститися, щоб уникнути подальшого кровопролиття.

Сирія дає курдам чотири дні на інтеграцію, а США припиняють підтримку - Reuters