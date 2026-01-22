Сирия обвиняет курдские силы в срыве перемирия из-за атаки беспилотника

Правительство Сирии заявило о гибели семи военнослужащих в результате удара беспилотника, якобы нанесенного курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) в среду. Инцидент произошел на северо-востоке страны, где лишь недавно было объявлено о прекращении огня. Командование сирийской армии назвало нападение опасной эскалацией, уточнив, что удар пришелся по солдатам, охранявшим захваченную военную базу со взрывчаткой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представители SDF категорически отрицают факт атаки. По их версии, взрыв произошел из-за неосторожного обращения сирийских военных с боеприпасами во время их перемещения. Курдские силы в свою очередь обвинили правительственную армию в нарушении режима тишины и совершении атак в нескольких других локациях.

Условия четырехдневного прекращения огня

Конфликт обострился после стремительного продвижения правительственных войск. Во вторник стороны достигли предварительного понимания относительно четырехдневного перемирия. План предусматривает интеграцию курдских районов в структуру центрального государства. В случае отказа SDF от этих условий правительство Сирии угрожает штурмом двух последних крупных городов, которые остаются под контролем курдов.

Ситуация непосредственно влияет на многолетнюю де-факто автономию курдов и судьбу тысяч задержанных боевиков исламистских группировок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, призвал SDF немедленно сложить оружие и распуститься, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.

