ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14
21 января, 15:14 • 14456 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44
21 января, 14:44 • 23902 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30
21 января, 14:30 • 17996 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
21 января, 12:43
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 31164 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
21 января, 10:55
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 34064 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42
21 января, 10:42 • 20574 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59
21 января, 08:59 • 21559 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12
20 января, 20:12 • 39305 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42
20 января, 19:42 • 58664 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
публикации
Эксклюзивы
Сирия обвиняет курдские силы в срыве перемирия из-за атаки беспилотника

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Сирия заявляет о гибели семи военных от удара беспилотника курдских сил, которые отрицают атаку и обвиняют правительство в нарушении перемирия. Конфликт обострился после объявления четырехдневного прекращения огня и угроз Сирии штурмовать курдские города.

Сирия обвиняет курдские силы в срыве перемирия из-за атаки беспилотника

Правительство Сирии заявило о гибели семи военнослужащих в результате удара беспилотника, якобы нанесенного курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) в среду. Инцидент произошел на северо-востоке страны, где лишь недавно было объявлено о прекращении огня. Командование сирийской армии назвало нападение опасной эскалацией, уточнив, что удар пришелся по солдатам, охранявшим захваченную военную базу со взрывчаткой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представители SDF категорически отрицают факт атаки. По их версии, взрыв произошел из-за неосторожного обращения сирийских военных с боеприпасами во время их перемещения. Курдские силы в свою очередь обвинили правительственную армию в нарушении режима тишины и совершении атак в нескольких других локациях.

Условия четырехдневного прекращения огня

Конфликт обострился после стремительного продвижения правительственных войск. Во вторник стороны достигли предварительного понимания относительно четырехдневного перемирия. План предусматривает интеграцию курдских районов в структуру центрального государства. В случае отказа SDF от этих условий правительство Сирии угрожает штурмом двух последних крупных городов, которые остаются под контролем курдов.

Сирийские правительственные войска одержали крупнейшую победу со времен свержения режима Башара Асада: курды отступили19.01.26, 21:14 • 4220 просмотров

Ситуация непосредственно влияет на многолетнюю де-факто автономию курдов и судьбу тысяч задержанных боевиков исламистских группировок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, призвал SDF немедленно сложить оружие и распуститься, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. 

Сирия дает курдам четыре дня на интеграцию, а США прекращают поддержку - Reuters20.01.26, 19:27 • 12216 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Reuters
Сирия
Турция