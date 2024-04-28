Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига на Херсонщині - Сирський
Київ • УНН
У той час, як фронті загострилась ситуація, українські військові встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.
Збройні сили України встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram-каналі, передає УНН.
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За словами головкома, російські війська продовжують намагатися вибити українські сили з Кринок на лівому березі Херсонської області.
Успіху (ворог - ред.) не має на жодному з напрямків. Щобільше, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига
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Разом з тим, Сирський підкреслив, що ситуація на фронті загострилась. За його словами, найскладніше наразі на Покровському та Курахівському напрямках. Там задіяв до чотирьох бригад і намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.
Підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.
Під Авдіївкою Сили оборони відбили 40 атак ворога - Генштаб 28.04.24, 19:29 • 44482 перегляди