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Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига на Херсонщині - Сирський

Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига на Херсонщині - Сирський

Київ • УНН

 • 24966 перегляди

У той час, як фронті загострилась ситуація, українські військові встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.

Збройні сили України встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

За словами головкома, російські війська продовжують намагатися вибити українські сили з Кринок на лівому березі Херсонської області.

Успіху (ворог - ред.) не має на жодному з напрямків. Щобільше, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига

- резюмував Головнокомандувач. 
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Доповнення

Разом з тим, Сирський підкреслив, що ситуація на фронті загострилась. За його словами, найскладніше наразі на Покровському та Курахівському напрямках. Там задіяв до чотирьох бригад і намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

Підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.

Під Авдіївкою Сили оборони відбили 40 атак ворога - Генштаб 28.04.24, 19:29 • 44482 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна
avdiivkaАвдіївка
telegramTelegram
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