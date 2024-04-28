Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области - Сырский

Вооруженные силы Украины установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале, передает УНН.

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По словам главкома, российские войска продолжают пытаться выбить украинские силы из Крынок на левом берегу Херсонской области.

Успеха (враг - ред.) не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига - резюмировал Главнокомандующий.

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Вместе с тем, Сырский подчеркнул, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, сложнее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. Там задействовал до четырех бригад и пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.

Подразделения Сил обороны Украины переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки.

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