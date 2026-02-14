Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими
Протягом доби зафіксовано 191 бойове зіткнення, ворог скинув 129 авіабомб та застосував понад 3000 дронів. Найбільша інтенсивність боїв на Покровському напрямку, де ворог здійснив 55 атак.
Протягом доби, за інформацією Генштабу ЗСУ, зафіксовано 191 бойове зіткнення, при цьому ворог активно використовував авіацію, скинувши 129 керованих авіабомб та застосувавши понад 3000 дронів-камікадзе. Про це пише УНН.
Деталі
Найбільша інтенсивність боїв спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 55 атак у бік Мирнограда, Покровська та прилеглих населених пунктів. У ході оборонних дій наші воїни ліквідували та поранили понад 100 окупантів, знищили 40 безпілотників та уразили 21 укриття з особовим складом противника.
Ситуація на інших ділянках фронту
Значна активність зафіксована на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 19 атак, та на Костянтинівському, де українські захисники відбили 13 штурмів поблизу Плещіївки та Щербинівки. Також інтенсивні бої тривають на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районі Вовчанська та Стариці, де Сили оборони успішно зупинили десять спроб прориву.
На Лиманському та Слов’янському напрямках відбито загалом 16 атак, ворог намагався просунутися в районах Греківки та Ямполя. Попри масовані обстріли та авіаудари на Оріхівському та Придніпровському напрямках, підрозділи ЗСУ утримують позиції, не даючи окупантам реалізувати плани з оточення або захоплення нових рубежів.
