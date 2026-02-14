Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими

$42.990.00
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
17:06 • 10996 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 13441 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 14203 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 15658 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 16323 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14129 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14768 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14719 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14178 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Популярнi новини
Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловікVideo14 лютого, 13:12 • 11021 перегляди
"Я побачив жагу до перемоги" - Рютте згадав Патрона та поїздку на Чернігівщину14 лютого, 13:24 • 4248 перегляди
Американські військові атакували судно наркоторговців у Карибському морі, загинули три людиниVideo14 лютого, 13:38 • 5950 перегляди
Зеленський на зустрічі з Алієвим назвав єдину причину тривалості війни з рфPhotoVideo16:50 • 7306 перегляди
"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах17:39 • 6530 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 74603 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 116898 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 68564 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 86092 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 126706 перегляди
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 15186 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 14833 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 18168 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 41384 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 40189 перегляди
Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Протягом доби зафіксовано 191 бойове зіткнення, ворог скинув 129 авіабомб та застосував понад 3000 дронів. Найбільша інтенсивність боїв на Покровському напрямку, де ворог здійснив 55 атак.

Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими

Протягом доби, за інформацією Генштабу ЗСУ, зафіксовано 191 бойове зіткнення, при цьому ворог активно використовував авіацію, скинувши 129 керованих авіабомб та застосувавши понад 3000 дронів-камікадзе. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільша інтенсивність боїв спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 55 атак у бік Мирнограда, Покровська та прилеглих населених пунктів. У ході оборонних дій наші воїни ліквідували та поранили понад 100 окупантів, знищили 40 безпілотників та уразили 21 укриття з особовим складом противника.

Ситуація на інших ділянках фронту

Значна активність зафіксована на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 19 атак, та на Костянтинівському, де українські захисники відбили 13 штурмів поблизу Плещіївки та Щербинівки. Також інтенсивні бої тривають на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районі Вовчанська та Стариці, де Сили оборони успішно зупинили десять спроб прориву.

Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський 14.02.26, 19:06 • 10993 перегляди

На Лиманському та Слов’янському напрямках відбито загалом 16 атак, ворог намагався просунутися в районах Греківки та Ямполя. Попри масовані обстріли та авіаудари на Оріхівському та Придніпровському напрямках, підрозділи ЗСУ утримують позиції, не даючи окупантам реалізувати плани з оточення або захоплення нових рубежів.

Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру14.02.26, 20:16 • 3664 перегляди

Степан Гафтко

