Силы обороны отбили 191 атаку: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими

За сутки, по информации Генштаба ВСУ, зафиксировано 191 боевое столкновение, при этом враг активно использовал авиацию, сбросив 129 управляемых авиабомб и применив более 3000 дронов-камикадзе. Об этом пишет УНН.

Детали

Наибольшая интенсивность боев наблюдается на Покровском направлении, где враг совершил 55 атак в сторону Мирнограда, Покровска и прилегающих населенных пунктов. В ходе оборонительных действий наши воины ликвидировали и ранили более 100 оккупантов, уничтожили 40 беспилотников и поразили 21 укрытие с личным составом противника.

Ситуация на других участках фронта

Значительная активность зафиксирована на Гуляйпольском направлении, где произошло 19 атак, и на Константиновском, где украинские защитники отбили 13 штурмов вблизи Плещеевки и Щербиновки. Также интенсивные бои продолжаются на Южно-Слобожанском направлении, в частности в районе Волчанска и Старицы, где Силы обороны успешно остановили десять попыток прорыва.

На Лиманском и Славянском направлениях отбито в общей сложности 16 атак, враг пытался продвинуться в районах Грековки и Ямполя. Несмотря на массированные обстрелы и авиаудары на Ореховском и Приднепровском направлениях, подразделения ВСУ удерживают позиции, не давая оккупантам реализовать планы по окружению или захвату новых рубежей.

