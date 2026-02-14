Силы обороны отбили 191 атаку: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими
Киев • УНН
В течение суток зафиксировано 191 боевое столкновение, враг сбросил 129 авиабомб и применил более 3000 дронов. Наибольшая интенсивность боев на Покровском направлении, где враг совершил 55 атак.
За сутки, по информации Генштаба ВСУ, зафиксировано 191 боевое столкновение, при этом враг активно использовал авиацию, сбросив 129 управляемых авиабомб и применив более 3000 дронов-камикадзе. Об этом пишет УНН.
Детали
Наибольшая интенсивность боев наблюдается на Покровском направлении, где враг совершил 55 атак в сторону Мирнограда, Покровска и прилегающих населенных пунктов. В ходе оборонительных действий наши воины ликвидировали и ранили более 100 оккупантов, уничтожили 40 беспилотников и поразили 21 укрытие с личным составом противника.
Ситуация на других участках фронта
Значительная активность зафиксирована на Гуляйпольском направлении, где произошло 19 атак, и на Константиновском, где украинские защитники отбили 13 штурмов вблизи Плещеевки и Щербиновки. Также интенсивные бои продолжаются на Южно-Слобожанском направлении, в частности в районе Волчанска и Старицы, где Силы обороны успешно остановили десять попыток прорыва.
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский14.02.26, 19:06 • 10567 просмотров
На Лиманском и Славянском направлениях отбито в общей сложности 16 атак, враг пытался продвинуться в районах Грековки и Ямполя. Несмотря на массированные обстрелы и авиаудары на Ореховском и Приднепровском направлениях, подразделения ВСУ удерживают позиции, не давая оккупантам реализовать планы по окружению или захвату новых рубежей.
Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру14.02.26, 20:16 • 3584 просмотра