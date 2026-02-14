Силы обороны отбили 191 атаку: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 3084 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
17:06 • 10567 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 13118 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 13907 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 15481 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16205 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14074 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14729 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14675 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14143 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
84%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo14 февраля, 13:12 • 10843 просмотра
"Я увидел жажду победы" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину14 февраля, 13:24 • 3922 просмотра
Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человекаVideo14 февраля, 13:38 • 5588 просмотра
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФPhotoVideo16:50 • 6902 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах17:39 • 6118 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 74370 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 116249 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 68411 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 85952 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 126591 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 15128 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 14778 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18119 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 41304 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 40124 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Сериал

Силы обороны отбили 191 атаку: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В течение суток зафиксировано 191 боевое столкновение, враг сбросил 129 авиабомб и применил более 3000 дронов. Наибольшая интенсивность боев на Покровском направлении, где враг совершил 55 атак.

Силы обороны отбили 191 атаку: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими

За сутки, по информации Генштаба ВСУ, зафиксировано 191 боевое столкновение, при этом враг активно использовал авиацию, сбросив 129 управляемых авиабомб и применив более 3000 дронов-камикадзе. Об этом пишет УНН.

Детали

Наибольшая интенсивность боев наблюдается на Покровском направлении, где враг совершил 55 атак в сторону Мирнограда, Покровска и прилегающих населенных пунктов. В ходе оборонительных действий наши воины ликвидировали и ранили более 100 оккупантов, уничтожили 40 беспилотников и поразили 21 укрытие с личным составом противника.

Ситуация на других участках фронта

Значительная активность зафиксирована на Гуляйпольском направлении, где произошло 19 атак, и на Константиновском, где украинские защитники отбили 13 штурмов вблизи Плещеевки и Щербиновки. Также интенсивные бои продолжаются на Южно-Слобожанском направлении, в частности в районе Волчанска и Старицы, где Силы обороны успешно остановили десять попыток прорыва.

Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский14.02.26, 19:06 • 10567 просмотров

На Лиманском и Славянском направлениях отбито в общей сложности 16 атак, враг пытался продвинуться в районах Грековки и Ямполя. Несмотря на массированные обстрелы и авиаудары на Ореховском и Приднепровском направлениях, подразделения ВСУ удерживают позиции, не давая оккупантам реализовать планы по окружению или захвату новых рубежей.

Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру14.02.26, 20:16 • 3584 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Воздушная тревога
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина