Сили оборони уразили російський Су-24 у Криму та низку військових об'єктів ворога

15 вересня та в ніч на 16 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Так, на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється - йдеться у повідомленні.

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

У Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів.

У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника.

У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників.

У Суворовому та Рисовому на ТОТ Криму уражено пости технічних засобів розвідки "Гренадер".

Ураження НПЗ у сизрані та заводу дронів у таганрозі - Зеленський повідомив про нові успішні удари Сил оборони