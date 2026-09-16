Сили оборони уразили російський Су-24 у Криму та низку військових об'єктів ворога
Київ • УНН
Українські військові уразили російський Су-24 у Саках та об’єкти БПЛА, склади боєприпасів і пального. Також атаковано розвідпости "гренадер".
15 вересня та в ніч на 16 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Так, на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється
У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.
У Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів.
У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника.
У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників.
У Суворовому та Рисовому на ТОТ Криму уражено пости технічних засобів розвідки "Гренадер".
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