Силы обороны поразили российский Су-24 в Крыму и ряд военных объектов противника

15 сентября и в ночь на 16 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российского агрессора. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Так, на аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму поражён самолёт Су-24. Степень нанесённых повреждений уточняется - говорится в сообщении.

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА противника.

В Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области поражены пункты управления БпЛА оккупантов.

В Должанске в Луганской области поражён склад боеприпасов противника.

В Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области поражены базы хранения горюче-смазочных материалов захватчиков.

В Суворово и Рисовом на ВОТ Крыма поражены посты технических средств разведки "Гренадер".

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