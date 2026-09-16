Силы обороны поразили российский Су-24 в Крыму и ряд военных объектов противника
Киев • УНН
Украинские военные поразили российский Су-24 в Саках, а также объекты БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Также атакованы разведывательные посты «Гренадер».
15 сентября и в ночь на 16 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российского агрессора. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Так, на аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму поражён самолёт Су-24. Степень нанесённых повреждений уточняется
В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА противника.
В Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области поражены пункты управления БпЛА оккупантов.
В Должанске в Луганской области поражён склад боеприпасов противника.
В Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области поражены базы хранения горюче-смазочных материалов захватчиков.
В Суворово и Рисовом на ВОТ Крыма поражены посты технических средств разведки "Гренадер".
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