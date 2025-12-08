Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВ
Київ • УНН
Сили оборони України здійснили організований маневр у районі Лисівки та Сухого Яру під Мирноградом, перейшовши на більш вигідні рубежі. За минулу добу ліквідовано 17 окупантів та взято в полон одного піхотинця.
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ситуація у районі Мирнограду залишається складною: ворог активно обстрілює місто з допомогою КАБів. Так, за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу.
Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів
Вказується, що за минулу добу в районі Мирнограду підрозділи Сил оборони ліквідували 17 окупантів, ще одного ворожого піхотинця взяли в полон: він не чинив опору та був затриманий під час спроби знайти їжу.
За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту
Військові також показали відео знищення окупантів у районі Мирнограду.
Нагадаємо
