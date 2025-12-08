Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВ

Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, інформує УНН.

Зазначається, що ситуація у районі Мирнограду залишається складною: ворог активно обстрілює місто з допомогою КАБів. Так, за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу.

Вказується, що за минулу добу в районі Мирнограду підрозділи Сил оборони ліквідували 17 окупантів, ще одного ворожого піхотинця взяли в полон: він не чинив опору та був затриманий під час спроби знайти їжу.

За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту