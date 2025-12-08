$42.060.13
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 10332 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 12946 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 18757 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 20918 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 27273 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 33097 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 31555 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18029 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 32764 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Сили оборони України здійснили організований маневр у районі Лисівки та Сухого Яру під Мирноградом, перейшовши на більш вигідні рубежі. За минулу добу ліквідовано 17 окупантів та взято в полон одного піхотинця.

Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВ

Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ситуація у районі Мирнограду залишається складною: ворог активно обстрілює місто з допомогою КАБів. Так, за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу.

Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що за минулу добу в районі Мирнограду підрозділи Сил оборони ліквідували 17 окупантів, ще одного ворожого піхотинця взяли в полон: він не чинив опору та був затриманий під час спроби знайти їжу.

За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту

- додали у 7 корпусі ДШВ.

Військові також показали відео знищення окупантів у районі Мирнограду.

Нагадаємо

5 грудня командир 7 корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук заявив, що ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але росіяни брешуть про взяття міста Покровськ.

ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський04.12.25, 14:01 • 29490 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
79-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна)
Мирноград