Ситуація у Покровську напружена, але росіяни не контролюють місто - ДШВ
Київ • УНН
Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але українські підрозділи контролюють північну та центральну частину міста. Ворог намагається обійти населений пункт з флангів, але ці ділянки також контролюються.
Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але росіяни брешуть про взяття міста Покровськ. Про це заявив командир 7 корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук, передає УНН.
Деталі
Підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії, пробують заволодіти містом та покращити тактичне положення. Умовна лінія розмежування – по залізниці. Північну частину повністю контролюємо. Центральна частина міської забудови - тут є наші підрозділи, які не допускають просування противника
Водночас складною залишається ситуація у південній частині міста.
На сьогоднішній день противник вибирає тактику оминути міські бої, не заходити в населений пункт, здебільшого зараз намагається обійти населений пункт з флангів, але ці ділянки також у нас контролюються, противника там знищуємо
Нагадаємо
