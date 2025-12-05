Ситуація у Покровську напружена, але росіяни не контролюють місто - ДШВ

$42.180.02
11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів
5 грудня, 02:35
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей
5 грудня, 03:32
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу
5 грудня, 04:03
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі
06:30
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго
08:47
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони
11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі
06:30
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет
4 грудня, 12:21
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Дніпропетровська область
Європа
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню
3 грудня, 09:06
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Серіали

Ситуація у Покровську напружена, але росіяни не контролюють місто - ДШВ

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але українські підрозділи контролюють північну та центральну частину міста. Ворог намагається обійти населений пункт з флангів, але ці ділянки також контролюються.

Ситуація у Покровську напружена, але росіяни не контролюють місто - ДШВ

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але росіяни брешуть про взяття міста Покровськ. Про це заявив командир 7 корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук, передає УНН.

Деталі

Підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії, пробують заволодіти містом та покращити тактичне положення. Умовна лінія розмежування – по залізниці. Північну частину повністю контролюємо. Центральна частина міської забудови - тут є наші підрозділи, які не допускають просування противника

 - заявив він.

Водночас складною залишається ситуація у південній частині міста.

На сьогоднішній день противник вибирає тактику оминути міські бої, не заходити в населений пункт, здебільшого зараз намагається обійти населений пункт з флангів, але ці ділянки також у нас контролюються, противника там знищуємо

- додав він.

Нагадаємо

російські окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, що південно-західніше Сіверська. Солдат Сил оборони України вийшов з укриття з піднятими руками, але одразу після виходу отримав чергу з автомата та впав на порозі будинку.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Покровськ
Сіверськ