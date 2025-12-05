Ситуація у Покровську напружена, але росіяни не контролюють місто - ДШВ

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але росіяни брешуть про взяття міста Покровськ. Про це заявив командир 7 корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук, передає УНН.

Деталі

Підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії, пробують заволодіти містом та покращити тактичне положення. Умовна лінія розмежування – по залізниці. Північну частину повністю контролюємо. Центральна частина міської забудови - тут є наші підрозділи, які не допускають просування противника - заявив він.

Водночас складною залишається ситуація у південній частині міста.

На сьогоднішній день противник вибирає тактику оминути міські бої, не заходити в населений пункт, здебільшого зараз намагається обійти населений пункт з флангів, але ці ділянки також у нас контролюються, противника там знищуємо - додав він.

Нагадаємо

російські окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, що південно-західніше Сіверська. Солдат Сил оборони України вийшов з укриття з піднятими руками, але одразу після виходу отримав чергу з автомата та впав на порозі будинку.