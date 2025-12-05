Ситуация в Покровске напряженная, но россияне не контролируют город - ДШВ

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но россияне лгут о взятии города Покровск. Об этом заявил командир 7 корпуса ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук, передает УНН.

Подробности

Подразделения врага постоянно осуществляют наступательные действия, пытаются овладеть городом и улучшить тактическое положение. Условная линия разграничения – по железной дороге. Северную часть полностью контролируем. Центральная часть городской застройки – здесь есть наши подразделения, которые не допускают продвижения противника - заявил он.

В то же время сложной остается ситуация в южной части города.

На сегодняшний день противник выбирает тактику обойти городские бои, не заходить в населенный пункт, в основном сейчас пытается обойти населенный пункт с флангов, но эти участки также у нас контролируются, противника там уничтожаем - добавил он.

Напомним

российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, что юго-западнее Северска. Солдат Сил обороны Украины вышел из укрытия с поднятыми руками, но сразу после выхода получил очередь из автомата и упал на пороге дома.