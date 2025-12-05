$42.180.02
11:17 • 7164 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 10718 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 17283 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 30822 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 41106 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 36470 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 61121 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34183 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 56940 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24551 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Ситуация в Покровске напряженная, но россияне не контролируют город - ДШВ

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но украинские подразделения контролируют северную и центральную часть города. Враг пытается обойти населенный пункт с флангов, но эти участки также контролируются.

Ситуация в Покровске напряженная, но россияне не контролируют город - ДШВ

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но россияне лгут о взятии города Покровск. Об этом заявил командир 7 корпуса ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук, передает УНН.

Подробности

Подразделения врага постоянно осуществляют наступательные действия, пытаются овладеть городом и улучшить тактическое положение. Условная линия разграничения – по железной дороге. Северную часть полностью контролируем. Центральная часть городской застройки – здесь есть наши подразделения, которые не допускают продвижения противника

 - заявил он.

В то же время сложной остается ситуация в южной части города.

На сегодняшний день противник выбирает тактику обойти городские бои, не заходить в населенный пункт, в основном сейчас пытается обойти населенный пункт с флангов, но эти участки также у нас контролируются, противника там уничтожаем

- добавил он.

Напомним

российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, что юго-западнее Северска. Солдат Сил обороны Украины вышел из укрытия с поднятыми руками, но сразу после выхода получил очередь из автомата и упал на пороге дома.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Покровск
Северск