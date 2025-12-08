Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВ

$42.060.13
49.000.23
ukenru
19:50 • 5054 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 11496 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 13932 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 19750 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 21620 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 27717 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 33910 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 32172 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18137 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 33286 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
84%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ8 декабря, 13:08 • 11994 просмотра
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство8 декабря, 13:43 • 10883 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно8 декабря, 14:17 • 15546 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 12158 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 9616 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 9626 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 33910 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 32172 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 33286 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 42198 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Брюссель
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 12196 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 42198 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 57235 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 67456 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 68181 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Силы обороны Украины совершили организованный маневр в районе Лысовки и Сухого Яра под Мирноградом, перейдя на более выгодные рубежи. За минувшие сутки ликвидировано 17 оккупантов и взят в плен один пехотинец.

Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВ

Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной: враг активно обстреливает город с помощью КАБов. Так, за прошедшую неделю россияне сбросили на город 21 авиабомбу.

Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств

- говорится в сообщении.

Указывается, что за минувшие сутки в районе Мирнограда подразделения Сил обороны ликвидировали 17 оккупантов, еще одного вражеского пехотинца взяли в плен: он не оказывал сопротивления и был задержан при попытке найти еду.

По решению командования, подразделения Сил обороны совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи. Маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта

- добавили в 7 корпусе ДШВ.

Военные также показали видео уничтожения оккупантов в районе Мирнограда.

Напомним

5 декабря командир 7 корпуса ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук заявил, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но россияне врут о взятии города Покровск.

ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский04.12.25, 14:01 • 29505 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
79-я штурмовая авиационная бригада (Украина)
Мирноград