Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВ
Киев • УНН
Силы обороны Украины совершили организованный маневр в районе Лысовки и Сухого Яра под Мирноградом, перейдя на более выгодные рубежи. За минувшие сутки ликвидировано 17 оккупантов и взят в плен один пехотинец.
Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной: враг активно обстреливает город с помощью КАБов. Так, за прошедшую неделю россияне сбросили на город 21 авиабомбу.
Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств
Указывается, что за минувшие сутки в районе Мирнограда подразделения Сил обороны ликвидировали 17 оккупантов, еще одного вражеского пехотинца взяли в плен: он не оказывал сопротивления и был задержан при попытке найти еду.
По решению командования, подразделения Сил обороны совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи. Маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта
Военные также показали видео уничтожения оккупантов в районе Мирнограда.
Напомним
5 декабря командир 7 корпуса ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук заявил, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но россияне врут о взятии города Покровск.
