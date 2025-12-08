Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВ

Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, информирует УНН.

Отмечается, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной: враг активно обстреливает город с помощью КАБов. Так, за прошедшую неделю россияне сбросили на город 21 авиабомбу.

Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств

Указывается, что за минувшие сутки в районе Мирнограда подразделения Сил обороны ликвидировали 17 оккупантов, еще одного вражеского пехотинца взяли в плен: он не оказывал сопротивления и был задержан при попытке найти еду.

По решению командования, подразделения Сил обороны совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи. Маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта