Сили оборони продовжують відбивати три ворожі штурми у районах Андріївки та Нового
Київ • УНН
Українські військові відбили три ворожі атаки поблизу Андріївки та Нового, ситуація залишається контрольованою, незважаючи на інтенсивні бойові дії на Покровському та Курахівському напрямках.
Українські військові продовжують відбивати три ворожі штурми у районах населених пунктів Андріївка та Новий. Ситуація контрольована. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб повідомляє оперативну інформацію станом на 17:00 23 травня.,
На Краматорському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три ворожі штурми у районах населених пунктів Андріївка та Новий. Ситуація контрольована
Зазначається, що загарбники завдали ще два авіаудари – били з озброєння штурмовиків Су-25 по території біля Дружби та Північного.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у Харківській області російські війська повністю зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ, у районі Липців ворог перейшов до активної оборони, складна ситуація в райони Кислівки. Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.