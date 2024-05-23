Силы обороны продолжают отражать три вражеских штурма в районах Андреевки и Нового

Украинские военные продолжают отражать три вражеских штурма в районах населенных пунктов Андреевка и Новый. Ситуация контролируемая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб сообщает оперативную информацию по состоянию на 17:00 23 мая.

На Краматорском направлении общее количество боевых столкновений в настоящее время составляет шесть. Украинские воины продолжают отражать три вражеских штурма в районах населенных пунктов Андреевка и Новый. Ситуация контролируется - говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики нанесли еще два авиаудара - били из вооружения штурмовиков Су-25 по территории возле Дружбы и Северного.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в Харьковской области российские войска полностью увязли в уличных боях за Волчанск, в районе Липцы враг перешел к активной обороне, сложная ситуация в районе Кисловки. Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.