Сили оборони на Куп’янському напрямку зупинили шість наступальних дій рф - Генштаб
Київ • УНН
Українські військові успішно зупинили шість наступальних дій росіян в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська. Від початку доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення.
Українські військові на Куп’янському напрямку успішно зупинили шість наступальних дій росіян в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
Генштаб повідомляє, що від початку доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення. Українські захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Нововасилівка, Бобилівка, Бачівськ, Козаче, Біла Береза Сумської області, Михальчина Слобода, Блешня, Красний Хутір, Ясна Поляна Чернігівської області.
На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили шість наступальних дій ворога в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська
На Покровському напрямку 28 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Одне бойове зіткнення триває дотепер.
Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:
⦁ На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили три атаки загарбників, ще один бій триває. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув 17 керованих авіаційних бомб, та здійснив 102 артилерійські обстріли, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.
⦁ На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили дві ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська та у бік Одрадного.
⦁ На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка, сім боїв тривають дотепер.
⦁ На Сіверському та Краматорському напрямках на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.
⦁ На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька, наразі бої тривають у двох локаціях. Авіаудару КАБами зазнала Костянтинівка.
⦁ На Новопавлівському напрямку агресор 12 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Три бойові зіткнення ще тривають.
⦁ На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Ольгівського.
⦁ На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Кам’янського та у бік Новоданилівки.
⦁ Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Інгулець та Одрадокам’янка на Придніпровському напрямку.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - зазначає Генштаб.
Доповнення
Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомляв, що окупанти намагаються закріпитися на Дніпропетровщині.
Також Трегубов заявляв, що малі групи російських окупантів постійно пробують проникнути в Куп'янськ. Українські військові тримають оборону.