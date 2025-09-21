росіяни постійно пробують проникнути в Куп'янськ - речник ОСУВ "Дніпро"

Малі групи російських окупантів постійно пробують проникнути в Куп'янськ. Українські військові тримають оборону. Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

В Куп'янську постійні атаки росії з декількох напрямків. Постійні спроби російських малих груп проникати в місто, які відбиваються українськими захисниками. Звісно відбивають постійні атаки БПЛА, артилерією й всім чим можна. Тому ситуація там доволі складна. Це місто яке підлягає постійним атакам ворога й це місто, де українські воїни тримають оборону

Він також розповів про газогін, через який росіяни намагалися проникнути до Куп’янська.

Щодо труби, поки що коментувати не буду, але станом на зараз не використовують (її росіяни - ред.). Щодо ДРГ, то постійно намагаються проникнути в місто, це зазвичай малі групи по 5-7 осіб. Але їх може бути дуже багато в один конкретний період часу. Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, вони намагаються просочуватися крізь українські позиції й просочуючись крізь українські позиції вже безпосередньо займати якісь будівлі вже в міській забудові. Відповідно завдання знищити їх до того, як вони туди пролізуть