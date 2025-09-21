$41.250.00
росіяни постійно пробують проникнути в Куп'янськ - речник ОСУВ "Дніпро"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

російські окупанти постійно намагаються проникнути в Куп'янськ малими групами по 5-7 осіб, використовуючи чисельність та маскуючись. Українські військові відбивають ці спроби, а також атаки БПЛА та артилерії, утримуючи оборону міста.

росіяни постійно пробують проникнути в Куп'янськ - речник ОСУВ "Дніпро"

Малі групи російських окупантів постійно пробують проникнути в Куп'янськ. Українські військові тримають оборону. Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

В Куп'янську постійні атаки росії з декількох напрямків. Постійні спроби російських малих груп проникати в місто, які відбиваються українськими захисниками. Звісно відбивають постійні атаки БПЛА, артилерією й всім чим можна. Тому ситуація там доволі складна. Це місто яке підлягає постійним атакам ворога й це місто, де українські воїни тримають оборону

- розповів Трегубов.

Він також розповів про газогін, через який росіяни намагалися проникнути до Куп’янська.

Щодо труби, поки що коментувати не буду, але станом на зараз не використовують (її росіяни - ред.). Щодо ДРГ, то постійно намагаються проникнути в місто, це зазвичай малі групи по 5-7 осіб. Але їх може бути дуже багато в один конкретний період часу. Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, вони намагаються просочуватися крізь українські позиції й просочуючись крізь українські позиції вже безпосередньо займати якісь будівлі вже в міській забудові. Відповідно завдання знищити їх до того, як вони туди пролізуть

- сказав Трегубов.

Він зазначив, що росіяни намагаються іноді переодягатися в інший одяг, щоб їх було важко ідентифікувати, намагаються використовувати ті чи інші умови місцевості для просочення.

Доповнення

10-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ повідомляв, що  на Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою. Основна мета противника - це заволодіння містом Куп’янськ в цілому.

19 вересня оперативне командування "Північ" заявляло, що газогін, через який росіяни намагалися проникнути до Куп’янська, пошкоджено та затоплено.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Збройні сили України
Куп'янськ