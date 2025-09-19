Під Куп’янськом пошкоджено і затоплено газогін, через який проривалися росіяни - ОК "Північ"

$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 12690 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 12266 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 18298 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 32601 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 32593 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 50771 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44780 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65374 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 45019 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52727 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto19 вересня, 08:27
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 12691 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 18299 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 50772 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 57995 перегляди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Естонія
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24
МіГ-31
БМ-30 «Смерч»
Spotify
The Guardian
Financial Times

Під Куп’янськом пошкоджено і затоплено газогін, через який проривалися росіяни - ОК "Північ"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

росіяни намагалися проникнути до Куп'янська через пошкоджений та затоплений газогін. Більшість човнів, які використовували окупанти для переправи через річку Оскіл, знищено.

Під Куп’янськом пошкоджено і затоплено газогін, через який проривалися росіяни - ОК "Північ"

Газогін, через який росіяни намагалися проникнути до Куп’янська, пошкоджено та затоплено. Ситуація лишається дуже напруженою, адже Куп’янськ є важливою ціллю для росіян, повідомили в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.

Деталі

Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газогін пошкоджено й затоплено

- йдеться у повідомленні військових.

Також повідомляється, що спроби переправ через річку Оскіл на човнах, які здійснювали росіяни, завершилися невдало. Більшість човнів було знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами.

Крім того, росіяни і далі вдаються до тактики малих груп, часто перевдягаючись у цивільний одяг.

Діють малі групи піхоти, часто в цивільному одязі - черговий воєнний злочин рф

 - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підрозділи, які воюють у складі угруповання військ "Північ" проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують окупантів в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку серед загарбників.

Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно

- повідомили військові.

Контекст

російські війська дедалі активніше використовують радянську газотранспортну інфраструктуру в якості підземних шляхів для пересування особового складу на фронті.

За повідомленнями з обох сторін, останній випадок зафіксовано поблизу Куп’янська на Харківщині, де солдати рф намагалися просунутися через газопровід під річкою Оскіл.

Альона Уткіна

Війна в Україні
Харківська область
Куп'янськ