Під Куп’янськом пошкоджено і затоплено газогін, через який проривалися росіяни - ОК "Північ"
Київ • УНН
росіяни намагалися проникнути до Куп'янська через пошкоджений та затоплений газогін. Більшість човнів, які використовували окупанти для переправи через річку Оскіл, знищено.
Газогін, через який росіяни намагалися проникнути до Куп’янська, пошкоджено та затоплено. Ситуація лишається дуже напруженою, адже Куп’янськ є важливою ціллю для росіян, повідомили в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
Деталі
Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газогін пошкоджено й затоплено
Також повідомляється, що спроби переправ через річку Оскіл на човнах, які здійснювали росіяни, завершилися невдало. Більшість човнів було знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами.
Крім того, росіяни і далі вдаються до тактики малих груп, часто перевдягаючись у цивільний одяг.
Діють малі групи піхоти, часто в цивільному одязі - черговий воєнний злочин рф
Повідомляється, що підрозділи, які воюють у складі угруповання військ "Північ" проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують окупантів в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку серед загарбників.
Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно
Контекст
російські війська дедалі активніше використовують радянську газотранспортну інфраструктуру в якості підземних шляхів для пересування особового складу на фронті.
За повідомленнями з обох сторін, останній випадок зафіксовано поблизу Куп’янська на Харківщині, де солдати рф намагалися просунутися через газопровід під річкою Оскіл.