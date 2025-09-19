Под Купянском поврежден и затоплен газопровод, через который прорывались россияне - ОК "Север"
Киев • УНН
россияне пытались проникнуть в Купянск через поврежденный и затопленный газопровод. Большинство лодок, которые использовали оккупанты для переправы через реку Оскол, уничтожены.
Газопровод, через который россияне пытались проникнуть в Купянск, поврежден и затоплен. Ситуация остается очень напряженной, ведь Купянск является важной целью для россиян, сообщили в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
Оккупанты накапливали силы возле Радьковки и Голубовки; газопровод поврежден и затоплен
Также сообщается, что попытки переправ через реку Оскол на лодках, которые осуществляли россияне, завершились неудачно. Большинство лодок было уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами.
Кроме того, россияне и дальше прибегают к тактике малых групп, часто переодеваясь в гражданскую одежду.
Действуют малые группы пехоты, часто в гражданской одежде - очередное военное преступление рф
Сообщается, что подразделения, воюющие в составе группировки войск "Север" проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают оккупантов в лесах, дачных массивах и на окраинах города. Пленные свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка среди захватчиков.
Боевые действия динамичны - распространять утверждения об их "полном контроле" - преждевременно
Контекст
российские войска все активнее используют советскую газотранспортную инфраструктуру в качестве подземных путей для передвижения личного состава на фронте.
По сообщениям с обеих сторон, последний случай зафиксирован вблизи Купянска на Харьковщине, где солдаты рф пытались продвинуться через газопровод под рекой Оскол.