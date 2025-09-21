россияне постоянно пытаются проникнуть в Купянск - спикер ОСГВ "Днепр"

Малые группы российских оккупантов постоянно пытаются проникнуть в Купянск. Украинские военные держат оборону. Об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

В Купянске постоянные атаки россии с нескольких направлений. Постоянные попытки российских малых групп проникать в город, которые отбиваются украинскими защитниками. Конечно, отбивают постоянные атаки БПЛА, артиллерией и всем, чем можно. Поэтому ситуация там довольно сложная. Это город, который подвергается постоянным атакам врага, и это город, где украинские воины держат оборону

Он также рассказал о газопроводе, через который россияне пытались проникнуть в Купянск.

Что касается трубы, пока комментировать не буду, но по состоянию на сейчас не используют (ее россияне - ред.). Что касается ДРГ, то постоянно пытаются проникнуть в город, это обычно малые группы по 5-7 человек. Но их может быть очень много в один конкретный период времени. Они пытаются пользоваться своей численностью, они пытаются просачиваться сквозь украинские позиции и просачиваясь сквозь украинские позиции уже непосредственно занимать какие-то здания уже в городской застройке. Соответственно задача уничтожить их до того, как они туда пролезут