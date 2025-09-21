$41.250.00
россияне постоянно пытаются проникнуть в Купянск - спикер ОСГВ "Днепр"

Киев • УНН

 • 22 просмотра

российские оккупанты постоянно пытаются проникнуть в Купянск малыми группами по 5-7 человек, используя численность и маскируясь. Украинские военные отбивают эти попытки, а также атаки БПЛА и артиллерии, удерживая оборону города.

россияне постоянно пытаются проникнуть в Купянск - спикер ОСГВ "Днепр"

Малые группы российских оккупантов постоянно пытаются проникнуть в Купянск. Украинские военные держат оборону. Об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

В Купянске постоянные атаки россии с нескольких направлений. Постоянные попытки российских малых групп проникать в город, которые отбиваются украинскими защитниками. Конечно, отбивают постоянные атаки БПЛА, артиллерией и всем, чем можно. Поэтому ситуация там довольно сложная. Это город, который подвергается постоянным атакам врага, и это город, где украинские воины держат оборону

- рассказал Трегубов.

Он также рассказал о газопроводе, через который россияне пытались проникнуть в Купянск.

Что касается трубы, пока комментировать не буду, но по состоянию на сейчас не используют (ее россияне - ред.). Что касается ДРГ, то постоянно пытаются проникнуть в город, это обычно малые группы по 5-7 человек. Но их может быть очень много в один конкретный период времени. Они пытаются пользоваться своей численностью, они пытаются просачиваться сквозь украинские позиции и просачиваясь сквозь украинские позиции уже непосредственно занимать какие-то здания уже в городской застройке. Соответственно задача уничтожить их до того, как они туда пролезут

- сказал Трегубов.

Он отметил, что россияне пытаются иногда переодеваться в другую одежду, чтобы их было трудно идентифицировать, пытаются использовать те или иные условия местности для просачивания.

Дополнение

10-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ сообщал, что на Купянском направлении ситуация остается напряженной. Основная цель противника - это овладение городом Купянск в целом.

19 сентября оперативное командование "Север" заявляло, что газопровод, через который россияне пытались проникнуть в Купянск, поврежден и затоплен.

Анна Мурашко

