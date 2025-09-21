Силы обороны на Купянском направлении остановили шесть наступательных действий РФ - Генштаб

$41.250.00
Эксклюзив
12:26 • 4218 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 12049 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 25626 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 34490 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 47779 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 68053 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 77625 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 61249 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56658 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 49838 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День работников леса: что сегодня отмечают в мире и Украине
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко
Трамп думал, что остановить войну рф против Украины будет самой простой задачей
Железняк о утечке данных около 20 млн украинцев: старый слив, из старой утечки базы "Дія"
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 25622 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Государственная граница Украины
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
МиГ-31
ТикТок
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social

Силы обороны на Купянском направлении остановили шесть наступательных действий РФ - Генштаб

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Украинские военные успешно остановили шесть наступательных действий россиян в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска. С начала суток на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Силы обороны на Купянском направлении остановили шесть наступательных действий РФ - Генштаб

Украинские военные на Купянском направлении успешно остановили шесть наступательных действий россиян в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Детали

Генштаб сообщает, что с начала суток на фронте произошло 82 боевых столкновения. Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Нововасильевка, Бобылевка, Бачевск, Казачье, Белая Береза Сумской области, Михальчина Слобода, Блешня, Красный Хутор, Ясная Поляна Черниговской области.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили шесть наступательных действий врага в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска

- информирует Генштаб.

На Покровском направлении 28 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверово, Удачное, Котлино и Дачное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Демченко о ситуации в Сумской области: активность рф существенно уменьшилась21.09.25, 13:11 • 2800 просмотров

Также Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

⦁ На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки захватчиков, еще один бой продолжается. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 102 артиллерийских обстрела, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

⦁ На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили две вражеские атаки, еще пять боестолкновений продолжаются. Противник атакует вблизи Волчанска и в сторону Отрадного.

⦁ На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка, семь боев продолжаются до сих пор.

⦁ На Северском и Краматорском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

⦁ На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка, сейчас бои продолжаются в двух локациях. Авиаудару КАБами подверглась Константиновка.

⦁ На Новопавловском направлении агрессор 12 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Филии, Зеленый Гай, Поддубное, Малеевка, Январское, Камышеваха, Вороне, Новониколаевка и Запорожское. Три боевых столкновения еще продолжаются.

⦁ На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов вблизи Ольговского.

⦁ На Ореховском направлении враг четыре раза пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районе Каменского и в сторону Новоданиловки.

⦁ Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Ингулец и Отрадокаменка на Приднепровском направлении.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - отмечает Генштаб.

Дополнение

Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщал, что оккупанты пытаются закрепиться на Днепропетровщине.

Также Трегубов заявлял, что малые группы российских оккупантов постоянно пытаются проникнуть в Купянск. Украинские военные держат оборону.

Анна Мурашко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
Купянск