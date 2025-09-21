Силы обороны на Купянском направлении остановили шесть наступательных действий РФ - Генштаб

Украинские военные на Купянском направлении успешно остановили шесть наступательных действий россиян в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Детали

Генштаб сообщает, что с начала суток на фронте произошло 82 боевых столкновения. Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Нововасильевка, Бобылевка, Бачевск, Казачье, Белая Береза Сумской области, Михальчина Слобода, Блешня, Красный Хутор, Ясная Поляна Черниговской области.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили шесть наступательных действий врага в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска - информирует Генштаб.

На Покровском направлении 28 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверово, Удачное, Котлино и Дачное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Демченко о ситуации в Сумской области: активность рф существенно уменьшилась

Также Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

⦁ На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки захватчиков, еще один бой продолжается. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 102 артиллерийских обстрела, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

⦁ На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили две вражеские атаки, еще пять боестолкновений продолжаются. Противник атакует вблизи Волчанска и в сторону Отрадного.

⦁ На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка, семь боев продолжаются до сих пор.

⦁ На Северском и Краматорском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

⦁ На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка, сейчас бои продолжаются в двух локациях. Авиаудару КАБами подверглась Константиновка.

⦁ На Новопавловском направлении агрессор 12 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Филии, Зеленый Гай, Поддубное, Малеевка, Январское, Камышеваха, Вороне, Новониколаевка и Запорожское. Три боевых столкновения еще продолжаются.

⦁ На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов вблизи Ольговского.

⦁ На Ореховском направлении враг четыре раза пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районе Каменского и в сторону Новоданиловки.

⦁ Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Ингулец и Отрадокаменка на Приднепровском направлении.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - отмечает Генштаб.

Дополнение

Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщал, что оккупанты пытаются закрепиться на Днепропетровщине.

Также Трегубов заявлял, что малые группы российских оккупантов постоянно пытаются проникнуть в Купянск. Украинские военные держат оборону.