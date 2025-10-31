Сильні дощі в Нью-Йорку спричинили загибель двох людей і зупинили авіарейси

У четвер на Нью-Йорк обрушилися потужні зливи, які побили рекорди опадів і призвели до загибелі двох людей. Шторм спричинив затоплення вулиць, перебої в авіасполученні та попередження про повені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Цей шторм побив рекорди опадів за 30 жовтня", – сказав мер Нью-Йорка Еріка Адамс на X, додавши, що більша частина прогнозованого дощу випала протягом кількох годин протягом 10-хвилинного періоду вдень. Також, він підтвердив загибель двох людей унаслідок негоди. Подробиці про інциденти наразі не розголошуються.

У Центральному парку зафіксували 4,7 см опадів, в аеропорту Ла-Гуардія - 5,31 см, а в міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті - 5,05 см. Через шторм порушено роботу головних аеропортів - імені Джона Кеннеді, Ла-Гуардії та Ньюарка. Частину рейсів затримано або скасовано.

Національна метеорологічна служба США видала попередження про прибережні повені для районів Бронкс, Бруклін та Квінз, де зафіксовано підтоплення доріг і житлових кварталів.

Нагадаємо

На 31 жовтня у Києві та Київській області оголошено підвищений рівень небезпечності.