Сильные дожди в Нью-Йорке привели к гибели двух человек и остановке авиарейсов

В четвер на Нью-Йорк обрушились мощные ливни, побившие рекорды осадков и приведшие к гибели двух человек. Шторм вызвал затопление улиц, перебои в авиасообщении и предупреждения о наводнениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

"Этот шторм побил рекорды осадков за 30 октября", – сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на X, добавив, что большая часть прогнозируемого дождя выпала в течение нескольких часов в течение 10-минутного периода днем. Также он подтвердил гибель двух человек в результате непогоды. Подробности об инцидентах пока не разглашаются.

В Центральном парке зафиксировали 4,7 см осадков, в аэропорту Ла-Гуардия - 5,31 см, а в международном аэропорту Ньюарк Либерти - 5,05 см. Из-за шторма нарушена работа главных аэропортов - имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардии и Ньюарка. Часть рейсов задержана или отменена.

Национальная метеорологическая служба США выдала предупреждение о прибрежных наводнениях для районов Бронкс, Бруклин и Квинс, где зафиксированы подтопления дорог и жилых кварталов.

Напомним

