Сибіга закликав партнерів посилити енергопідтримку після масштабного удару рф по газовидобутку України
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом збільшити енергетичну допомогу Україні. Це сталося після масштабного нічного удару росії по газовидобувній інфраструктурі Харківської та Полтавської областей, який став найбільшим з початку війни.
На тлі зниження температури в Україні, минулої ночі росія завдала масованого удару по нашій енергетичній інфраструктурі в Харківській та Полтавській областях... Це була найбільша російська атака на наш газовидобуток з початку війни. Вона завдала значної шкоди. росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу
Сибіга зазначив, що цей злочин підпадає під дію статті про геноцид і закликавміжнародну спільноту відреагувати рішуче.
Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту енергосистеми, а також далекобійні засоби для знищення російських засобів терору. Нам також потрібна негайна додаткова енергетична допомога, зокрема додаткові обсяги енергоресурсів, щоб допомогти Україні пройти четверту воєнну зиму під час повномасштабної агресії росії
Він також вкотре підкреслив, що необхідно побудувати "спільний європейський повітряний щит, спільними зусиллями України та європейських партнерів", аби "протистояти російським загрозам, незалежно від того, де вони виникають".
У ніч на 3 жовтня російські окупанти цієї ночі завдали удари ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях України, зокрема по об'єктах газотранспортної інфраструктури.