Сибіга закликав партнерів посилити енергопідтримку після масштабного удару рф по газовидобутку України

16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовності
3 жовтня, 12:20
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
3 жовтня, 12:41
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
3 жовтня, 14:14
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
17:13
"Шість хвилин": Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалін у лютому - ЗМІ
17:22
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
3 жовтня, 14:14
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
3 жовтня, 12:41
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Вадим Філашкін
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Донецька область
Державний кордон України
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
16:00
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
1 жовтня, 09:58
The New York Times
Свіфт
TikTok
Facebook
Instagram

Сибіга закликав партнерів посилити енергопідтримку після масштабного удару рф по газовидобутку України

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом збільшити енергетичну допомогу Україні. Це сталося після масштабного нічного удару росії по газовидобувній інфраструктурі Харківської та Полтавської областей, який став найбільшим з початку війни.

Сибіга закликав партнерів посилити енергопідтримку після масштабного удару рф по газовидобутку України

Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом збільшити енергетичну допомогу Україні після масштабного нічного удару росії по газовидобувній інфраструктурі Харківської та Полтавської областей, який став найбільшим з початку війни. Про це пише УНН із посиланням на МЗС України.

На тлі зниження температури в Україні, минулої ночі росія завдала масованого удару по нашій енергетичній інфраструктурі в Харківській та Полтавській областях... Це була найбільша російська атака на наш газовидобуток з початку війни. Вона завдала значної шкоди. росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу 

- наголосив міністр.

Сибіга зазначив, що цей злочин підпадає під дію статті про геноцид і закликавміжнародну спільноту відреагувати рішуче.

Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту енергосистеми, а також далекобійні засоби для знищення російських засобів терору. Нам також потрібна негайна додаткова енергетична допомога, зокрема додаткові обсяги енергоресурсів, щоб допомогти Україні пройти четверту воєнну зиму під час повномасштабної агресії росії 

- наголосив Сибіга.

Він також вкотре підкреслив, що необхідно побудувати "спільний європейський повітряний щит, спільними зусиллями України та європейських партнерів", аби "протистояти російським загрозам, незалежно від того, де вони виникають".

Нагадаємо

У ніч на 3 жовтня російські окупанти цієї ночі завдали удари ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях України, зокрема по об'єктах газотранспортної інфраструктури.

Антоніна Туманова

Електроенергія
Андрій Сибіга
Харківська область
Полтавська область
Укргазвидобування
Україна