16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Сибига призвал партнеров усилить энергоподдержку после масштабного удара рф по газодобыче Украины

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом увеличить энергетическую помощь Украине. Это произошло после масштабного ночного удара россии по газодобывающей инфраструктуре Харьковской и Полтавской областей, который стал крупнейшим с начала войны.

Сибига призвал партнеров усилить энергоподдержку после масштабного удара рф по газодобыче Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом увеличить энергетическую помощь Украине после масштабного ночного удара россии по газодобывающей инфраструктуре Харьковской и Полтавской областей, который стал крупнейшим с начала войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

На фоне снижения температуры в Украине, минувшей ночью россия нанесла массированный удар по нашей энергетической инфраструктуре в Харьковской и Полтавской областях... Это была крупнейшая российская атака на нашу газодобычу с начала войны. Она нанесла значительный ущерб. россия снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа 

- подчеркнул министр.

Сибига отметил, что это преступление подпадает под действие статьи о геноциде и призвал международное сообщество отреагировать решительно.

Украине нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты энергосистемы, а также дальнобойные средства для уничтожения российских средств террора. Нам также нужна немедленная дополнительная энергетическая помощь, в частности дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пройти четвертую военную зиму во время полномасштабной агрессии россии 

- подчеркнул Сибига.

Он также в очередной раз подчеркнул, что необходимо построить "общий европейский воздушный щит, совместными усилиями Украины и европейских партнеров", чтобы "противостоять российским угрозам, независимо от того, где они возникают".

В ночь на 3 октября российские оккупанты этой ночью нанесли удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях Украины, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры.

Антонина Туманова

