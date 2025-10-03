Сибига призвал партнеров усилить энергоподдержку после масштабного удара рф по газодобыче Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом увеличить энергетическую помощь Украине после масштабного ночного удара россии по газодобывающей инфраструктуре Харьковской и Полтавской областей, который стал крупнейшим с начала войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

На фоне снижения температуры в Украине, минувшей ночью россия нанесла массированный удар по нашей энергетической инфраструктуре в Харьковской и Полтавской областях... Это была крупнейшая российская атака на нашу газодобычу с начала войны. Она нанесла значительный ущерб. россия снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа - подчеркнул министр.

Сибига отметил, что это преступление подпадает под действие статьи о геноциде и призвал международное сообщество отреагировать решительно.

Украине нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты энергосистемы, а также дальнобойные средства для уничтожения российских средств террора. Нам также нужна немедленная дополнительная энергетическая помощь, в частности дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пройти четвертую военную зиму во время полномасштабной агрессии россии - подчеркнул Сибига.

Он также в очередной раз подчеркнул, что необходимо построить "общий европейский воздушный щит, совместными усилиями Украины и европейских партнеров", чтобы "противостоять российским угрозам, независимо от того, где они возникают".

Напомним

В ночь на 3 октября российские оккупанты этой ночью нанесли удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях Украины, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры.