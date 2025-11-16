Свириденко підтвердила перевірку в АРМА, з урахуванням матеріалів НАБУ, і зміни в енергосекторі

$42.060.00
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25657 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 07:00 • 36823 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 05:50 • 18732 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 31289 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 45843 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 44417 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 41709 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52740 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 45056 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38680 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Партизани допомогли уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямкуPhoto16 листопада, 06:29 • 3196 перегляди
На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень за добу: карти від ГенштабуPhoto16 листопада, 06:44 • 4208 перегляди
Президент Фінляндії прогнозує продовження війни в Україні та закликає до підтримки опору агресії рф16 листопада, 08:51 • 5332 перегляди
В кремлі заявили про контакти із Вашингтоном щодо зустрічі путін-Трамп, яку відкладено 16 листопада, 09:25 • 12645 перегляди
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб 11:46 • 10820 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25647 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 36802 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 91061 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 80641 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 53912 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ольга Фреймут
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Польща
Куп'янськ
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 25771 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 91061 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 33897 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 49806 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 42006 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Фільм

Свириденко підтвердила перевірку в АРМА, з урахуванням матеріалів НАБУ, і зміни в енергосекторі

Київ • УНН

 • 2018 перегляди

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про кадрові рішення в АРМА, очікуючи реакції щодо працівників, які фігурують у матеріалах НАБУ. Уряд готує оновлення низки відомств, включаючи НКРЕКП та Фонд держмайна.

Свириденко підтвердила перевірку в АРМА, з урахуванням матеріалів НАБУ, і зміни в енергосекторі

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про кадрові рішення в АРМА. Також зараз очікується реакція щодо працівників, які фігурують у матеріалах НАБУ. Одночасно уряд України готує рішення щодо оновлення низки відомств, серед яких: НКРЕКП та Фонд державного майна України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Юлії Свириденко.

Деталі

Проводиться внутрішня перевірка працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Очікуємо реакції щодо працівників, які фігурують в матеріалах НАБУ

- заявила глава уряду України.

Свириденко підтвердила про доручення провести внутрішню перевірку та ухвалити відповідні кадрові рішення.

В повідомленні глави уряду України наголошено, що вже готується рішення щодо оновлення НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду, Фонду державного майна України.

Перезавантаження має бути системним. Інформуватимемо про наші подальші кроки  

- заявила Свириденко. 

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну внести законопроєкт про оновлення складу Нацкомісії у сфері енергетики та змінити керівництво Держінспекцій ядерного й енергетичного нагляду. Також заплановано зміну керівників АРМА та Фонду держмайна.

Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому - Свириденко11.11.25, 20:34 • 3447 переглядiв

Ігор Тележніков

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Електроенергія
Юлія Свириденко
Національне антикорупційне бюро України
Україна