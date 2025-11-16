Свириденко підтвердила перевірку в АРМА, з урахуванням матеріалів НАБУ, і зміни в енергосекторі
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про кадрові рішення в АРМА, очікуючи реакції щодо працівників, які фігурують у матеріалах НАБУ. Уряд готує оновлення низки відомств, включаючи НКРЕКП та Фонд держмайна.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про кадрові рішення в АРМА. Також зараз очікується реакція щодо працівників, які фігурують у матеріалах НАБУ. Одночасно уряд України готує рішення щодо оновлення низки відомств, серед яких: НКРЕКП та Фонд державного майна України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Юлії Свириденко.
Деталі
Проводиться внутрішня перевірка працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Очікуємо реакції щодо працівників, які фігурують в матеріалах НАБУ
Свириденко підтвердила про доручення провести внутрішню перевірку та ухвалити відповідні кадрові рішення.
В повідомленні глави уряду України наголошено, що вже готується рішення щодо оновлення НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду, Фонду державного майна України.
Перезавантаження має бути системним. Інформуватимемо про наші подальші кроки
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну внести законопроєкт про оновлення складу Нацкомісії у сфері енергетики та змінити керівництво Держінспекцій ядерного й енергетичного нагляду. Також заплановано зміну керівників АРМА та Фонду держмайна.
