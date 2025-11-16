Свириденко подтвердила проверку в АРМА, с учетом материалов НАБУ, и изменения в энергосекторе
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила о кадровых решениях в АРМА, ожидая реакции в отношении работников, фигурирующих в материалах НАБУ. Правительство готовит обновление ряда ведомств, включая НКРЭКУ и Фонд госимущества.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о кадровых решениях в АРМА. Также сейчас ожидается реакция относительно работников, фигурирующих в материалах НАБУ. Одновременно правительство Украины готовит решения по обновлению ряда ведомств, среди которых: НКРЭКУ и Фонд государственного имущества Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Юлии Свириденко.
Детали
Проводится внутренняя проверка работников Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Ожидаем реакции относительно работников, фигурирующих в материалах НАБУ
Свириденко подтвердила поручение провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения
В сообщении главы правительства Украины отмечено, что уже готовится решение по обновлению НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины.
Перезагрузка должна быть системной. Будем информировать о наших дальнейших шагах
Напомним
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину внести законопроект об обновлении состава Нацкомиссии и сменить руководство Госинспекций ядерного и энергетического надзора. Также запланирована смена руководителей АРМА и Фонда госимущества.
Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома - Свириденко11.11.25, 20:34 • 3447 просмотров