Свириденко подтвердила проверку в АРМА, с учетом материалов НАБУ, и изменения в энергосекторе

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о кадровых решениях в АРМА. Также сейчас ожидается реакция относительно работников, фигурирующих в материалах НАБУ. Одновременно правительство Украины готовит решения по обновлению ряда ведомств, среди которых: НКРЭКУ и Фонд государственного имущества Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Юлии Свириденко.

Детали

Проводится внутренняя проверка работников Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Ожидаем реакции относительно работников, фигурирующих в материалах НАБУ - заявила глава правительства Украины.

Свириденко подтвердила поручение провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения

В сообщении главы правительства Украины отмечено, что уже готовится решение по обновлению НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины.

Перезагрузка должна быть системной. Будем информировать о наших дальнейших шагах - заявила Свириденко.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину внести законопроект об обновлении состава Нацкомиссии и сменить руководство Госинспекций ядерного и энергетического надзора. Также запланирована смена руководителей АРМА и Фонда госимущества.

