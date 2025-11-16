$42.060.00
Зеленський оголосив про масштабні оновлення в енергосфері та на посадах АРМА і Фонду держмайна

Київ • УНН

 • 1472 перегляди

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну внести законопроєкт про оновлення складу Нацкомісії та змінити керівництво Держінспекцій ядерного й енергетичного нагляду. Також заплановано зміну керівників АРМА та Фонду держмайна.

Зеленський оголосив про масштабні оновлення в енергосфері та на посадах АРМА і Фонду держмайна

У рамках перезавантаження управління сферою енергетики, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну внести законопроєкт про оновлення складу профільної Нацкомісії, змінити керівництво у Держінспекціях ядерного та енергетичного нагляду. Також заявлено про зміни керівників АРМА і Фонду держмайна.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Володимира Зеленського. 

Деталі

Провели онлайн-нараду з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями. 

- заявив президент.
  1. Зеленський доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
    1. Заявлено оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.
      1. Президент доручив Прем’єр-міністру внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.
        1. Згідно з заявою Зеленського, планується забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року.

          Окремий пункт

          Завдання - оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в росію. 

          Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України

          - заявив Зеленський. 

          Нагадаємо

          Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок перезавантаження ключових державних підприємств в енергетиці, включаючи "Енергоатом", "Оператор ГТС" та "Нафтогаз". Це передбачає оновлення управління та повну перевірку фінансової діяльності цих компаній.

          Ігор Тележніков

          ЕкономікаПолітика
          Енергетика
          Кабінет Міністрів України
          Верховна Рада України
          Володимир Зеленський