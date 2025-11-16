Зеленський оголосив про масштабні оновлення в енергосфері та на посадах АРМА і Фонду держмайна

У рамках перезавантаження управління сферою енергетики, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну внести законопроєкт про оновлення складу профільної Нацкомісії, змінити керівництво у Держінспекціях ядерного та енергетичного нагляду. Також заявлено про зміни керівників АРМА і Фонду держмайна.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Володимира Зеленського.

Провели онлайн-нараду з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями.

Завдання - оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в росію.

Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України