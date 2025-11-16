Зеленський оголосив про масштабні оновлення в енергосфері та на посадах АРМА і Фонду держмайна
Київ • УНН
У рамках перезавантаження управління сферою енергетики, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну внести законопроєкт про оновлення складу профільної Нацкомісії, змінити керівництво у Держінспекціях ядерного та енергетичного нагляду. Також заявлено про зміни керівників АРМА і Фонду держмайна.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Володимира Зеленського.
Деталі
Провели онлайн-нараду з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями.
- Зеленський доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
- Заявлено оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.
- Президент доручив Прем’єр-міністру внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.
- Згідно з заявою Зеленського, планується забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року.
Окремий пункт
Завдання - оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в росію.
Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок перезавантаження ключових державних підприємств в енергетиці, включаючи "Енергоатом", "Оператор ГТС" та "Нафтогаз". Це передбачає оновлення управління та повну перевірку фінансової діяльності цих компаній.