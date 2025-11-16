$42.060.00
Зеленский объявил о масштабных обновлениях в энергосфере и на должностях АРМА и Фонда госимущества

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину внести законопроект об обновлении состава Нацкомиссии и сменить руководство Госинспекций ядерного и энергетического надзора. Также запланирована смена руководителей АРМА и Фонда госимущества.

Зеленский объявил о масштабных обновлениях в энергосфере и на должностях АРМА и Фонда госимущества

В рамках перезагрузки управления сферой энергетики, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину внести законопроект об обновлении состава профильной Нацкомиссии, сменить руководство в Госинспекциях ядерного и энергетического надзора. Также заявлено об изменениях руководителей АРМА и Фонда госимущества.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.

Детали

Провели онлайн-совещание с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институциями.

- заявил президент.
  1. Зеленский поручил Кабинету Министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
    1. Заявлено обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.
      1. Президент поручил Премьер-министру внести на рассмотрение Верховной Рады представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины.
        1. Согласно заявлению Зеленского, планируется обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года.

          Отдельный пункт

          Задача - оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавшие российским субъектам и коллаборантам, сбежавшим в россию.

          Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины

          - заявил Зеленский.

          Напомним

          Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале перезагрузки ключевых государственных предприятий в энергетике, включая "Энергоатом", "Оператор ГТС" и "Нафтогаз". Это предусматривает обновление управления и полную проверку финансовой деятельности этих компаний.

          Игорь Тележников

