Зеленский объявил о масштабных обновлениях в энергосфере и на должностях АРМА и Фонда госимущества

В рамках перезагрузки управления сферой энергетики, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину внести законопроект об обновлении состава профильной Нацкомиссии, сменить руководство в Госинспекциях ядерного и энергетического надзора. Также заявлено об изменениях руководителей АРМА и Фонда госимущества.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.

Провели онлайн-совещание с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институциями.

Задача - оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавшие российским субъектам и коллаборантам, сбежавшим в россию.

Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины