Зеленский объявил о масштабных обновлениях в энергосфере и на должностях АРМА и Фонда госимущества
Киев • УНН
В рамках перезагрузки управления сферой энергетики, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину внести законопроект об обновлении состава профильной Нацкомиссии, сменить руководство в Госинспекциях ядерного и энергетического надзора. Также заявлено об изменениях руководителей АРМА и Фонда госимущества.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.
Детали
Провели онлайн-совещание с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институциями.
- Зеленский поручил Кабинету Министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
- Заявлено обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.
- Президент поручил Премьер-министру внести на рассмотрение Верховной Рады представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины.
- Согласно заявлению Зеленского, планируется обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года.
Отдельный пункт
Задача - оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавшие российским субъектам и коллаборантам, сбежавшим в россию.
Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале перезагрузки ключевых государственных предприятий в энергетике, включая "Энергоатом", "Оператор ГТС" и "Нафтогаз". Это предусматривает обновление управления и полную проверку финансовой деятельности этих компаний.