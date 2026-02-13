$42.990.04
51.030.17
Ексклюзив
16:25 • 2210 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 8512 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 12551 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 15407 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 36788 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 52058 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 41091 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 29958 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40097 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 64439 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Свобода вираження думок гарантується на Олімпійських іграх, але не на полі - CAS оприлюднив рішення у справі Гераскевича

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Спеціальна комісія CAS відхилила позов скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону і МОК. Суд зазначив, що свобода вираження думок гарантується на Олімпійських іграх, але не на полі.

Свобода вираження думок гарантується на Олімпійських іграх, але не на полі - CAS оприлюднив рішення у справі Гераскевича

Спеціальна комісія CAS відхилила позов скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону та Міжнародного олімпійського комітету, зазначивши, що свобода вираження думок гарантується на Олімпійських іграх, але не на полі. Про це йдеться у рішенні CAS, передає УНН

Спеціальна комісія CAS відхилила заяву Владислава Гераскевича і визнала, що свобода вираження думок гарантується на Олімпійських іграх, але не на полі 

- йдеться у рішенні суду. 

У рішенні вказується, що "єдиний арбітр, хоча і повністю розуміє бажання Гераскевича вшанувати пам'ять, зобов'язаний дотримуватися правил, викладених у Керівних принципах МОК щодо самовираження спортсменів". 

Єдиний арбітр вважає, що ці керівні принципи забезпечують розумний баланс між інтересами спортсменів у вираженні своїх поглядів та інтересами спортсменів у отриманні неподільної уваги до їхніх спортивних досягнень на полі 

- зазначається в рішенні. 

Нагадаємо 

Спортивний арбітражний суд відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували через "шолом пам'яті" проти МОК. 

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого.

Павло Башинський

СпортПолітикаСвіт
Війна в Україні
Україна