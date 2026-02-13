Свобода вираження думок гарантується на Олімпійських іграх, але не на полі - CAS оприлюднив рішення у справі Гераскевича

Спеціальна комісія CAS відхилила позов скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону і МОК. Суд зазначив, що свобода вираження думок гарантується на Олімпійських іграх, але не на полі.

Спеціальна комісія CAS відхилила позов скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону та Міжнародного олімпійського комітету, зазначивши, що свобода вираження думок гарантується на Олімпійських іграх, але не на полі. Про це йдеться у рішенні CAS, передає УНН. Спеціальна комісія CAS відхилила заяву Владислава Гераскевича і визнала, що свобода вираження думок гарантується на Олімпійських іграх, але не на полі - йдеться у рішенні суду. У рішенні вказується, що "єдиний арбітр, хоча і повністю розуміє бажання Гераскевича вшанувати пам'ять, зобов'язаний дотримуватися правил, викладених у Керівних принципах МОК щодо самовираження спортсменів". Єдиний арбітр вважає, що ці керівні принципи забезпечують розумний баланс між інтересами спортсменів у вираженні своїх поглядів та інтересами спортсменів у отриманні неподільної уваги до їхніх спортивних досягнень на полі - зазначається в рішенні. Нагадаємо Спортивний арбітражний суд відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували через "шолом пам'яті" проти МОК. МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв. Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ). Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого.