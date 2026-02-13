Свобода выражения мнений гарантируется на Олимпийских играх, но не на поле – CAS обнародовал решение по делу Гераскевича

Специальная комиссия CAS отклонила иск скелетониста Владислава Гераскевича против Международной федерации бобслея и скелетона и Международного олимпийского комитета, отметив, что свобода выражения мнений гарантируется на Олимпийских играх, но не на поле. Об этом говорится в решении CAS, передает УНН.

В решении указывается, что "единственный арбитр, хотя и полностью понимает желание Гераскевича почтить память, обязан соблюдать правила, изложенные в Руководящих принципах МОК относительно самовыражения спортсменов".

Единственный арбитр считает, что эти руководящие принципы обеспечивают разумный баланс между интересами спортсменов в выражении своих взглядов и интересами спортсменов в получении нераздельного внимания к их спортивным достижениям на поле - отмечается в решении.

Спортивный арбитражный суд отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали из-за "шлема памяти" против МОК.

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Судебный процесс Владислава Гераскевича против МОК и IBSF по быстрой процедуре завершился 13 февраля.