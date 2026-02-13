$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
16:25 • 1980 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 8118 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 12359 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 15244 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 36561 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 51734 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 40910 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 29898 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 40042 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 64356 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Свобода выражения мнений гарантируется на Олимпийских играх, но не на поле – CAS обнародовал решение по делу Гераскевича

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Специальная комиссия CAS отклонила иск скелетониста Владислава Гераскевича против Международной федерации бобслея и скелетона и МОК. Суд отметил, что свобода выражения мнений гарантируется на Олимпийских играх, но не на поле.

Свобода выражения мнений гарантируется на Олимпийских играх, но не на поле – CAS обнародовал решение по делу Гераскевича

Специальная комиссия CAS отклонила иск скелетониста Владислава Гераскевича против Международной федерации бобслея и скелетона и Международного олимпийского комитета, отметив, что свобода выражения мнений гарантируется на Олимпийских играх, но не на поле. Об этом говорится в решении CAS, передает УНН

Специальная комиссия CAS отклонила заявление Владислава Гераскевича и признала, что свобода выражения мнений гарантируется на Олимпийских играх, но не на поле 

- говорится в решении суда. 

В решении указывается, что "единственный арбитр, хотя и полностью понимает желание Гераскевича почтить память, обязан соблюдать правила, изложенные в Руководящих принципах МОК относительно самовыражения спортсменов". 

Единственный арбитр считает, что эти руководящие принципы обеспечивают разумный баланс между интересами спортсменов в выражении своих взглядов и интересами спортсменов в получении нераздельного внимания к их спортивным достижениям на поле 

- отмечается в решении. 

Напомним 

Спортивный арбитражный суд отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали из-за "шлема памяти" против МОК. 

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Судебный процесс Владислава Гераскевича против МОК и IBSF по быстрой процедуре завершился 13 февраля.

Павел Башинский

СпортПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Украина