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Світові лідери привітали Дональда Трампа з інавгурацією

Світові лідери привітали Дональда Трампа з інавгурацією

Київ • УНН

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Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США 20 січня 2025 року. Лідери Канади, Великої Британії, ЄС, НАТО та Фінляндії надіслали привітання та висловили готовність до співпраці.

20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно вступив на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Світові лідери надіслали привітання, підкреслюючи важливість співпраці з новою адміністрацією США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Х-акаунти Прем'єр-міністра Канади Джастін Трюдо, Прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Президента Фінляндії Александера Стубба.

Деталі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про готовність поглиблювати економічні зв’язки між двома країнами: "Вітаю, президенте Трамп. Канада та США мають найуспішніше економічне партнерство у світі. У нас є шанс знову працювати разом — створюючи більше робочих місць і процвітання для обох наших країн".

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також наголосив на особливих відносинах між двома країнами: "Від імені Сполученого Королівства я передаю найтепліші привітання президенту Дональду Трампу з нагоди його інавгурації як 47-го президента США. Особливі відносини між Великою Британією та США продовжуватимуть розквітати протягом наступних років".

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Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання на співпрацю для вирішення глобальних викликів.

Найкращі побажання президенту Дональду Трампу на його термін як 47-го президента Сполучених Штатів. ЄС з нетерпінням чекає на тісну співпрацю для подолання глобальних викликів. Разом наші суспільства можуть досягти більшого процвітання та зміцнити спільну безпеку

- Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі Х.
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив важливість оборонного співробітництва.

З поверненням президента Трампа на посаду ми активізуємо витрати на оборону та виробництво. Щирі вітання з нагоди інавгурації як 47-го президента США та віцепрезидента Джей Ді Венса. Разом ми досягнемо миру через силу — за підтримки НАТО

- йдеться у дописі Рютте.

Президент Фінляндії Александер Стубб акцентував на стратегічному партнерстві. "Я хотів би висловити щирі привітання Дональду Трампу з нагоди вступу на посаду президента США. Сполучені Штати є нашим ключовим стратегічним партнером і союзником. Я очікую на тісну співпрацю протягом вашого терміну", - написав він в своєму Х-акаунті.

Нагадаємо

Ілон Маск виступив із промовою на вечірці з нагоди інавгурації Трампа в Capital One Arena. Власники найбільших технологічних компаній, включно з керівниками Google, Amazon, Facebook і Apple, були присутні на церемонії.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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