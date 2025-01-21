Мировые лидеры поздравили Дональда Трампа с инаугурацией

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Мировые лидеры прислали поздравления, подчеркивая важность сотрудничества с новой администрацией США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Х-аккаунты Премьер-министра Канады Джастин Трюдо, Премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Президента Финляндии Александера Стубба.

Детали

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности углублять экономические связи между двумя странами: "Поздравляю, президент Трамп. Канада и США имеют самое успешное экономическое партнерство в мире. У нас есть шанс снова работать вместе - создавая больше рабочих мест и процветания для обеих наших стран".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отметил особые отношения между двумя странами: "От имени Соединенного Королевства я передаю самые теплые поздравления президенту Дональду Трампу по случаю его инаугурации в качестве 47-го президента США. Особые отношения между Великобританией и США будут продолжать расцветать в течение следующих лет".

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на сотрудничество для решения глобальных вызовов.

Наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу на его срок в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. ЕС с нетерпением ждет тесного сотрудничества для преодоления глобальных вызовов. Вместе наши общества могут достичь большего процветания и укрепить общую безопасность - Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность оборонного сотрудничества.

С возвращением президента Трампа на должность мы активизируем расходы на оборону и производство. Искренние поздравления по случаю инаугурации как 47-го президента США и вице-президента Джей Ди Венса. Вместе мы достигнем мира через силу - при поддержке НАТО - говорится в заметке Рютте.

Президент Финляндии Александер Стубб акцентировал на стратегическом партнерстве. "Я хотел бы выразить искренние поздравления Дональду Трампу по случаю вступления в должность президента США. Соединенные Штаты являются нашим ключевым стратегическим партнером и союзником. Я ожидаю тесного сотрудничества в течение вашего срока", - написал он в своем Х-аккаунте.

Напомним

Илон Маск выступил с речью на вечеринке по случаю инаугурации Трампа в Capital One Arena. Владельцы крупнейших технологических компаний, включая руководителей Google, Amazon, Facebook и Apple, присутствовали на церемонии.