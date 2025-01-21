Мировые лидеры поздравили Дональда Трампа с инаугурацией

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
18:49 • 60479 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 98142 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 100262 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 99467 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 108578 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 121158 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 106427 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 116621 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 156982 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116844 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК

Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК

20 января, 16:29 • 30824 просмотра
Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

20 января, 16:32 • 31115 просмотра
О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа

О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа

20 января, 18:07 • 39136 просмотра
Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

20 января, 18:19 • 43671 просмотра
Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

20 января, 18:35 • 39998 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 108578 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 121158 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 150679 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 156982 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 160479 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 127078 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 139525 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 128339 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 133075 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 133456 просмотра
Актуальное
Мировые лидеры поздравили Дональда Трампа с инаугурацией

Мировые лидеры поздравили Дональда Трампа с инаугурацией

Киев  •  УНН

 • 2783 просмотра

Read in English

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января 2025 года. Лидеры Канады, Великобритании, ЕС, НАТО и Финляндии прислали поздравления и выразили готовность к сотрудничеству.

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Мировые лидеры прислали поздравления, подчеркивая важность сотрудничества с новой администрацией США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Х-аккаунты Премьер-министра Канады Джастин Трюдо, Премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Президента Финляндии Александера Стубба.

Детали

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности углублять экономические связи между двумя странами: "Поздравляю, президент Трамп. Канада и США имеют самое успешное экономическое партнерство в мире. У нас есть шанс снова работать вместе - создавая больше рабочих мест и процветания для обеих наших стран".

Image

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отметил особые отношения между двумя странами: "От имени Соединенного Королевства я передаю самые теплые поздравления президенту Дональду Трампу по случаю его инаугурации в качестве 47-го президента США. Особые отношения между Великобританией и США будут продолжать расцветать в течение следующих лет".

Image

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на сотрудничество для решения глобальных вызовов.

Наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу на его срок в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. ЕС с нетерпением ждет тесного сотрудничества для преодоления глобальных вызовов. Вместе наши общества могут достичь большего процветания и укрепить общую безопасность

- Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.
Image

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность оборонного сотрудничества.

С возвращением президента Трампа на должность мы активизируем расходы на оборону и производство. Искренние поздравления по случаю инаугурации как 47-го президента США и вице-президента Джей Ди Венса. Вместе мы достигнем мира через силу - при поддержке НАТО

- говорится в заметке Рютте.

Президент Финляндии Александер Стубб акцентировал на стратегическом партнерстве. "Я хотел бы выразить искренние поздравления Дональду Трампу по случаю вступления в должность президента США. Соединенные Штаты являются нашим ключевым стратегическим партнером и союзником. Я ожидаю тесного сотрудничества в течение вашего срока", - написал он в своем Х-аккаунте.

Напомним

Илон Маск выступил с речью на вечеринке по случаю инаугурации Трампа в Capital One Arena. Владельцы крупнейших технологических компаний, включая руководителей Google, Amazon, Facebook и Apple, присутствовали на церемонии.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
kir-starmerКир Стармер
j-d-vensДж. Д. Вэнс
mark-ryutteМарк Рютте
aleksandr-stabbАлександр Стабб
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ilon-maskЭлон Маск
finlyandiyaФинляндия
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
apple-incApple Inc.
googleГугл

Обратиться по вопросам размещения рекламы