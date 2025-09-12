$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 3342 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 7192 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 18922 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 19259 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 18445 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30015 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18862 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16982 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39897 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40545 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.2м/с
34%
756мм
Популярнi новини
Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: що відомо12 вересня, 05:38 • 9052 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 6440 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 18269 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 4450 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 9964 перегляди
Публікації
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 3356 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 1838 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 7216 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 18930 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 18335 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Олександр Сирський
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 7216 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 32810 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 79792 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 42218 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 48105 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Іскандер (ОТРК)
Безпілотний літальний апарат
Свіфт

Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день

Київ • УНН

 • 3356 перегляди

Православні християни відзначають Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього 14 вересня. Цього дня не можна займатися важкою фізичною працею, сваритися та бажати зла.

Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день

Кожного року православні християни України відзначають свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, яке припадає на вересень. У цей день християни відзначають віднайдення Хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Про історію свята, головні традиції і заборони розповідає УНН.

Історія свята Воздвиження Чесного Хреста

Урочистість присвячена тому дню, коли знайшли та спорудили Хрест Господній у місті Єрусалим. Святиню відшукала мати римського імператора Костянтина - Олена.

Жінка особисто організувала розкопки на горі Голгофі, де стояв Хрест, на якому був розіпнутий Спаситель. Під руїнами знайшли три хрести. Дивом було те, що один із них зцілив хвору жінку. Таким чином було і було встановлено, який саме з них є Хрестом Господнім.

Цариця вирішила розділити Хрест на дві частини. Одну з них вона відправила до Константинополя, який на той час був столицею Римської імперії. Інша частина лишилася в Єрусалимі. Сьогодні фрагменти святині зберігаються в різних церквах Європи, проте більша їх частина втрачена.

У Сумах російський дрон влучив у кафедральний собор - символ міста11.09.25, 10:51 • 3166 переглядiв

Коли святкується Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього за старим стилем раніше святкували 27 вересня, проте після переходу на новий календар дата змістилася на 14 вересня. Цього року цей день припадає на неділю. У зв’язку з цим цей важливий день варто провести разом із рідними.

Що можна робити на Воздвиження: дозволені справи й традиції

Це свято символізує перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Хрест – не є просто знаряддя страти. Він - головний символ християнської віри, знак спасіння людства. Для християн Хрест – це перемога над гріхом і смертю. Він став знаком віри, захистом для вірних.

Цього дня православні християни відвідують богослужіння. Хрест урочисто виносять з вівтаря та ставлять посеред церкви, прикрашаючи його зеленню й квітами як символом вічного життя. Поклоніння святині продовжується до 21 вересня. Віряни підходять до хреста, цілують його і схиляють голови, просячи миру, здоров’я та благословення. Багато спільнот проводять хресні ходи з молитвами та іконами.

Селяни здавна вірили в особливу силу цього дня. Вони малювали хрести на стінах домівок і господарських будівель, щоб захиститися від бід. Також освячені хрестики клали в стодоли, молилися за здоров’я й добробут.

Цікава особливість - саме на Воздвиження починали квасити капусту. Наші пращури вірили, що вона набуває цілющих властивостей і стане запорукою достатку в зимовий період.

В Україні презентували монографію про Сковороду: книга вийшла завдяки підтримці Фонду "МХП-Громаді"08.09.25, 16:18 • 2628 переглядiв

Що не можна робити на Воздвиження: головні заборони та обмеження

Зустрічати цей знаменний день важливо у хорошому настрої і зі світлими помислами. З нагоди свята рекомендовано тримати одноденний піст, але це рекомендація, а не обов’язок. Християни вірять, що якщо в цей день утриматися від м'яса, то можна отримати Боже благословення.

Загалом обмеження у цей день є такими самими, як і в усіх інші визначні християнські свята. Ось які заборони на Воздвиження Хреста Господнього:

•  не займайтися важкою фізичною працею;

•  не копати землю і не працювати на ділянці;

•  утриматися від переїдання та вживання алкоголю;

•  не лаятися і не сваритися з іншими людьми.

Можна утримуватися від їжі і алкоголю, не працювати, проте найголовніше – це наші душі, які також треба особливо підтримувати у це велике свято. Тому не можна ображати людей, заздрити, бажати зла, починати нові справи, міняти роботу і місце проживання.

Прикмети на Воздвиження: народні вірування та звичаї

Як свідчать народні прикмети, у це свято не варто ходити в гори, ліс або на річку. Вважається, що цього дня дикі тварини агресивніші та зліші, а тому краще уникати місць, у яких ви можете їх зустріти. Крім того, в цей день існує високий ризик заблукати.

Археологи виявили місце, де сталося біблійне диво: що відомо про знахідку03.09.25, 09:53 • 5271 перегляд

Павло Зінченко

СуспільствоПублікації
ПрАТ МХП
Єрусалим
Європа
Україна