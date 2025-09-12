Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день

Кожного року православні християни України відзначають свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, яке припадає на вересень. У цей день християни відзначають віднайдення Хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Про історію свята, головні традиції і заборони розповідає УНН.

Історія свята Воздвиження Чесного Хреста

Урочистість присвячена тому дню, коли знайшли та спорудили Хрест Господній у місті Єрусалим. Святиню відшукала мати римського імператора Костянтина - Олена.

Жінка особисто організувала розкопки на горі Голгофі, де стояв Хрест, на якому був розіпнутий Спаситель. Під руїнами знайшли три хрести. Дивом було те, що один із них зцілив хвору жінку. Таким чином було і було встановлено, який саме з них є Хрестом Господнім.

Цариця вирішила розділити Хрест на дві частини. Одну з них вона відправила до Константинополя, який на той час був столицею Римської імперії. Інша частина лишилася в Єрусалимі. Сьогодні фрагменти святині зберігаються в різних церквах Європи, проте більша їх частина втрачена.

Коли святкується Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього за старим стилем раніше святкували 27 вересня, проте після переходу на новий календар дата змістилася на 14 вересня. Цього року цей день припадає на неділю. У зв’язку з цим цей важливий день варто провести разом із рідними.

Що можна робити на Воздвиження: дозволені справи й традиції

Це свято символізує перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Хрест – не є просто знаряддя страти. Він - головний символ християнської віри, знак спасіння людства. Для християн Хрест – це перемога над гріхом і смертю. Він став знаком віри, захистом для вірних.

Цього дня православні християни відвідують богослужіння. Хрест урочисто виносять з вівтаря та ставлять посеред церкви, прикрашаючи його зеленню й квітами як символом вічного життя. Поклоніння святині продовжується до 21 вересня. Віряни підходять до хреста, цілують його і схиляють голови, просячи миру, здоров’я та благословення. Багато спільнот проводять хресні ходи з молитвами та іконами.

Селяни здавна вірили в особливу силу цього дня. Вони малювали хрести на стінах домівок і господарських будівель, щоб захиститися від бід. Також освячені хрестики клали в стодоли, молилися за здоров’я й добробут.

Цікава особливість - саме на Воздвиження починали квасити капусту. Наші пращури вірили, що вона набуває цілющих властивостей і стане запорукою достатку в зимовий період.

Що не можна робити на Воздвиження: головні заборони та обмеження

Зустрічати цей знаменний день важливо у хорошому настрої і зі світлими помислами. З нагоди свята рекомендовано тримати одноденний піст, але це рекомендація, а не обов’язок. Християни вірять, що якщо в цей день утриматися від м'яса, то можна отримати Боже благословення.

Загалом обмеження у цей день є такими самими, як і в усіх інші визначні християнські свята. Ось які заборони на Воздвиження Хреста Господнього:

• не займайтися важкою фізичною працею;

• не копати землю і не працювати на ділянці;

• утриматися від переїдання та вживання алкоголю;

• не лаятися і не сваритися з іншими людьми.

Можна утримуватися від їжі і алкоголю, не працювати, проте найголовніше – це наші душі, які також треба особливо підтримувати у це велике свято. Тому не можна ображати людей, заздрити, бажати зла, починати нові справи, міняти роботу і місце проживання.

Прикмети на Воздвиження: народні вірування та звичаї

Як свідчать народні прикмети, у це свято не варто ходити в гори, ліс або на річку. Вважається, що цього дня дикі тварини агресивніші та зліші, а тому краще уникати місць, у яких ви можете їх зустріти. Крім того, в цей день існує високий ризик заблукати.

