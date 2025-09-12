$41.310.10
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 14 сентября. В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться и желать зла.

Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день

Каждый год православные христиане Украины отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который приходится на сентябрь. В этот день христиане отмечают обретение Креста, на котором распяли Иисуса Христа. Об истории праздника, главных традициях и запретах рассказывает УНН.

История праздника Воздвижения Честного Креста

Торжество посвящено тому дню, когда нашли и воздвигли Крест Господень в городе Иерусалиме. Святыню отыскала мать римского императора Константина - Елена.

Женщина лично организовала раскопки на горе Голгофе, где стоял Крест, на котором был распят Спаситель. Под руинами нашли три креста. Чудом было то, что один из них исцелил больную женщину. Таким образом и было установлено, какой именно из них является Крестом Господним.

Царица решила разделить Крест на две части. Одну из них она отправила в Константинополь, который в то время был столицей Римской империи. Другая часть осталась в Иерусалиме. Сегодня фрагменты святыни хранятся в разных церквях Европы, однако большая их часть утрачена.

В Сумах российский дрон попал в кафедральный собор - символ города11.09.25, 10:51 • 3158 просмотров

Когда празднуется Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Креста Господня по старому стилю раньше праздновали 27 сентября, однако после перехода на новый календарь дата сместилась на 14 сентября. В этом году этот день приходится на воскресенье. В связи с этим этот важный день стоит провести вместе с родными.

Что можно делать на Воздвижение: разрешенные дела и традиции

Этот праздник символизирует победу жизни над смертью, света над тьмой. Крест – не просто орудие казни. Он - главный символ христианской веры, знак спасения человечества. Для христиан Крест – это победа над грехом и смертью. Он стал знаком веры, защитой для верных.

В этот день православные христиане посещают богослужения. Крест торжественно выносят из алтаря и ставят посреди церкви, украшая его зеленью и цветами как символом вечной жизни. Поклонение святыне продолжается до 21 сентября. Верующие подходят к кресту, целуют его и склоняют головы, прося мира, здоровья и благословения. Многие общины проводят крестные ходы с молитвами и иконами.

Крестьяне издавна верили в особую силу этого дня. Они рисовали кресты на стенах домов и хозяйственных построек, чтобы защититься от бед. Также освященные крестики клали в амбары, молились за здоровье и благополучие.

Интересная особенность - именно на Воздвижение начинали квасить капусту. Наши предки верили, что она приобретает целебные свойства и станет залогом достатка в зимний период.

В Украине презентовали монографию о Сковороде: книга вышла благодаря поддержке Фонда "МХП-Громаді"08.09.25, 16:18 • 2628 просмотров

Что нельзя делать на Воздвижение: главные запреты и ограничения

Встречать этот знаменательный день важно в хорошем настроении и со светлыми помыслами. По случаю праздника рекомендовано держать однодневный пост, но это рекомендация, а не обязанность. Христиане верят, что если в этот день воздержаться от мяса, то можно получить Божье благословение.

В целом ограничения в этот день такие же, как и во все остальные выдающиеся христианские праздники. Вот какие запреты на Воздвижение Креста Господня:

•  не заниматься тяжелым физическим трудом;

•  не копать землю и не работать на участке;

•  воздержаться от переедания и употребления алкоголя;

•  не ругаться и не ссориться с другими людьми.

Можно воздерживаться от еды и алкоголя, не работать, однако самое главное – это наши души, которые также надо особенно поддерживать в этот великий праздник. Поэтому нельзя обижать людей, завидовать, желать зла, начинать новые дела, менять работу и место жительства.

Приметы на Воздвижение: народные верования и обычаи

Как свидетельствуют народные приметы, в этот праздник не стоит ходить в горы, лес или на реку. Считается, что в этот день дикие животные агрессивнее и злее, а потому лучше избегать мест, в которых вы можете их встретить. Кроме того, в этот день существует высокий риск заблудиться.

Археологи обнаружили место, где произошло библейское чудо: что известно о находке03.09.25, 09:53 • 5250 просмотров

Павел Зинченко

Общество
ПрАО МХП
Иерусалим
Европа
Украина