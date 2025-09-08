$41.220.13
В Украине презентовали монографию о Сковороде: книга вышла благодаря поддержке Фонда "МХП-Громаді"

Киев • УНН

 • 792 просмотра

В Украине презентована монография о Григории Сковороде. Издание стало возможным благодаря поддержке компании МХП и Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

В Украине презентовали монографию о Сковороде: книга вышла благодаря поддержке Фонда "МХП-Громаді"

В Украине презентовали масштабную монографию, посвященную выдающемуся философу Григорию Сковороде. Ее появление стало возможным благодаря поддержке компании МХП и Благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

Стараемся найти такие стратегические проекты, которые наиболее важны в период войны, которые стоит сохранить, масштабировать, развивать и доносить до украинцев

— отметил заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП Юрий Мельник.

Писатель и военнослужащий Сергей Жадан отметил символическое значение философа для Харькова и страны.

"Сковорода для нас, студентов, был всегда патроном, плюс он, такой, патрон для нашего города Харькова. Для нас это действительно важная фигура, фигура, которая и оберегает город, и освящает", - комментирует он.

Доктор философских наук, глава Украинского культурного фонда Наталья Кривда добавила:

"Это битва света и тьмы, без метафор и без пафоса, о битве добра и зла. Мы обретаем себя, защищаем свое достоинство, демократию, солидарность. Сковорода первым начал писать о человеке с глубинной проницательностью, как о Вселенной".

По словам ректора университета им. Г. Сковороды Виталия Коцура, работа над изданием длилась почти 10 лет: "Почти 10 лет нарабатывалась монография, касающаяся Сковороды и его философских взглядов, его учений".

В "МХП-Громаді" подчеркивают, что культура во время войны становится не менее стратегической, чем оборона.

Мы уже 10 лет развиваем и восстанавливаем общины. И мы понимаем, что общины – это люди, те, кто творит Украину, делает ее процветающей

- сказал директор фонда Александр Пахолюк.

Издание монографии о Григории Сковороде во время полномасштабной войны стало не только культурным событием, но и напоминанием: сила украинцев — в культуре, свободе и единстве.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности. 

Лилия Подоляк

