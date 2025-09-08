В Украине презентовали монографию о Сковороде: книга вышла благодаря поддержке Фонда "МХП-Громаді"
В Украине презентовали масштабную монографию, посвященную выдающемуся философу Григорию Сковороде. Ее появление стало возможным благодаря поддержке компании МХП и Благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.
Писатель и военнослужащий Сергей Жадан отметил символическое значение философа для Харькова и страны.
"Сковорода для нас, студентов, был всегда патроном, плюс он, такой, патрон для нашего города Харькова. Для нас это действительно важная фигура, фигура, которая и оберегает город, и освящает", - комментирует он.
Доктор философских наук, глава Украинского культурного фонда Наталья Кривда добавила:
"Это битва света и тьмы, без метафор и без пафоса, о битве добра и зла. Мы обретаем себя, защищаем свое достоинство, демократию, солидарность. Сковорода первым начал писать о человеке с глубинной проницательностью, как о Вселенной".
По словам ректора университета им. Г. Сковороды Виталия Коцура, работа над изданием длилась почти 10 лет: "Почти 10 лет нарабатывалась монография, касающаяся Сковороды и его философских взглядов, его учений".
В "МХП-Громаді" подчеркивают, что культура во время войны становится не менее стратегической, чем оборона.
Издание монографии о Григории Сковороде во время полномасштабной войны стало не только культурным событием, но и напоминанием: сила украинцев — в культуре, свободе и единстве.
