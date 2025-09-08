$41.220.13
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 17551 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 14037 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 12675 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 16459 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 20689 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 23400 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 27749 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40338 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62009 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
В Україні презентували монографію про Сковороду: книга вийшла завдяки підтримці Фонду "МХП-Громаді"

Київ • УНН

 • 126 перегляди

В Україні презентовано монографію про Григорія Сковороду. Видання стало можливим завдяки підтримці компанії МХП та Благодійного фонду "МХП-Громаді".

В Україні презентували монографію про Сковороду: книга вийшла завдяки підтримці Фонду "МХП-Громаді"

В Україні презентували масштабну монографію, присвячену видатному філософу Григорію Сковороді. Її поява стала можливою завдяки підтримці компанії МХП та Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Намагаємося знайти такі стратегічні проєкти, які є найбільш важливими в період війни, які варто зберегти, масштабувати, розвивати і доносити до українців

— зазначив заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП Юрій Мельник.

Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан наголосив на символічному значенні філософа для Харкова та країни.

"Сковорода для нас, студентів був завжди патроном, плюс він, такий, патрон для нашого міста Харкова. Для нас це справді постать важлива, постать, яка і оберігає місто і освячує", - коментує він.

Докторка філософських наук, голова Українського культурного фонду Наталія Кривда додала:

"Це битва світла і темряви, без метафор і без пафосу, про битву добра і зла. Ми віднаходимо себе, захищаємо свою гідність, демократію, солідарність. Сковорода перший почав писати про людину з глибинною проникненністю, як про Всесвіт".

За словами ректора університету ім. Г. Сковороди Віталія Коцура, робота над виданням тривала майже 10 років: "Майже 10 років напрацьовувалася монографія, яка стосувалася Сковороди і його філософських поглядів, його вчень".

У "МХП-Громаді" підкреслюють, що культура у час війни стає не менш стратегічною, ніж оборона.

Ми вже 10 років розвиваємо та відновлюємо громади. І ми розуміємо, що громади – це люди, ті, хто творить Україну, робить її процвітаючою

- сказав директор фонду Олександр Пахолюк.

Видання монографії про Григорія Сковороду у час повномасштабної війни стало не лише культурною подією, а й нагадуванням: сила українців — у культурі, свободі та єдності.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes. Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності. 

Лілія Подоляк

