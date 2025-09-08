В Україні презентували монографію про Сковороду: книга вийшла завдяки підтримці Фонду "МХП-Громаді"

В Україні презентували масштабну монографію, присвячену видатному філософу Григорію Сковороді. Її поява стала можливою завдяки підтримці компанії МХП та Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Намагаємося знайти такі стратегічні проєкти, які є найбільш важливими в період війни, які варто зберегти, масштабувати, розвивати і доносити до українців — зазначив заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП Юрій Мельник.

Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан наголосив на символічному значенні філософа для Харкова та країни.

"Сковорода для нас, студентів був завжди патроном, плюс він, такий, патрон для нашого міста Харкова. Для нас це справді постать важлива, постать, яка і оберігає місто і освячує", - коментує він.

Докторка філософських наук, голова Українського культурного фонду Наталія Кривда додала:

"Це битва світла і темряви, без метафор і без пафосу, про битву добра і зла. Ми віднаходимо себе, захищаємо свою гідність, демократію, солідарність. Сковорода перший почав писати про людину з глибинною проникненністю, як про Всесвіт".

За словами ректора університету ім. Г. Сковороди Віталія Коцура, робота над виданням тривала майже 10 років: "Майже 10 років напрацьовувалася монографія, яка стосувалася Сковороди і його філософських поглядів, його вчень".

У "МХП-Громаді" підкреслюють, що культура у час війни стає не менш стратегічною, ніж оборона.

Ми вже 10 років розвиваємо та відновлюємо громади. І ми розуміємо, що громади – це люди, ті, хто творить Україну, робить її процвітаючою - сказав директор фонду Олександр Пахолюк.

Видання монографії про Григорія Сковороду у час повномасштабної війни стало не лише культурною подією, а й нагадуванням: сила українців — у культурі, свободі та єдності.

