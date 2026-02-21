Суми зазнали ворожого удару КАБом, серед постраждалих двоє дітей

Суми вночі зазнали удару рф керованою авіабомбою, троє поранених, серед них двоє дітей, повідомили у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров і ГУНП в Сумській області, показавши наслідки, пише УНН.

Сьогодні близько 4-ї години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми - повідомили у поліції.

Як уточнив Григоров, ворог атакував керованою авіабомбою.

За наявною інформацією, поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 87-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу - вказали у поліції.

Дітям, за даними Григорова, медичну допомогу надали на місці.

"Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки у Ковпаківському районі", - вказав голова ОВА у соцмережах.

У поліції уточнили, що внаслідок вибуху повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше 10 сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу.

