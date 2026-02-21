Суми зазнали ворожого удару КАБом, серед постраждалих двоє дітей
Київ • УНН
Вночі Суми атакували керованою авіабомбою, внаслідок чого поранено трьох людей, включаючи двох дітей. Зруйновано два та пошкоджено десять житлових будинків.
Суми вночі зазнали удару рф керованою авіабомбою, троє поранених, серед них двоє дітей, повідомили у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров і ГУНП в Сумській області, показавши наслідки, пише УНН.
Сьогодні близько 4-ї години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми
Як уточнив Григоров, ворог атакував керованою авіабомбою.
За наявною інформацією, поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 87-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу
Дітям, за даними Григорова, медичну допомогу надали на місці.
"Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки у Ковпаківському районі", - вказав голова ОВА у соцмережах.
У поліції уточнили, що внаслідок вибуху повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше 10 сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу.
