20 лютого, 19:44 • 13540 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 24570 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 20604 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 26154 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 25558 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 22418 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 25512 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 46647 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15574 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21638 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Топ дієвих порад, як покращити покращити стосунки з партнером
Суми зазнали ворожого удару КАБом, серед постраждалих двоє дітей

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Вночі Суми атакували керованою авіабомбою, внаслідок чого поранено трьох людей, включаючи двох дітей. Зруйновано два та пошкоджено десять житлових будинків.

Суми вночі зазнали удару рф керованою авіабомбою, троє поранених, серед них двоє дітей, повідомили у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров і ГУНП в Сумській області, показавши наслідки, пише УНН.

Сьогодні близько 4-ї години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми

- повідомили у поліції.

Як уточнив Григоров, ворог атакував керованою авіабомбою.

За наявною інформацією, поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 87-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу

- вказали у поліції.

Дітям, за даними Григорова, медичну допомогу надали на місці.

"Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки у Ковпаківському районі", - вказав голова ОВА у соцмережах.

У поліції уточнили, що внаслідок вибуху повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше 10 сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу.

Юлія Шрамко

