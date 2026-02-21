Сумы подверглись вражескому удару КАБом, среди пострадавших двое детей

Сумы ночью подверглись удару РФ управляемой авиабомбой, трое раненых, среди них двое детей, сообщили в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров и ГУНП в Сумской области, показав последствия, пишет УНН.

Сегодня около 4 часов утра российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы

Как уточнил Григоров, враг атаковал управляемой авиабомбой.

По имеющейся информации, ранения получили три человека, среди них двое детей в возрасте 5 и 17 лет, а также 87-летняя женщина, которая госпитализирована в лечебное учреждение