Сумы подверглись вражескому удару КАБом, среди пострадавших двое детей

20 февраля, 19:44 • 13836 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 25319 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 21099 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 26656 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 25912 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22565 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 25686 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 47069 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15609 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21672 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзивы
Популярные новости
РФ распространяет фейки об украинцах во время Олимпийских игр в Италии – ЦПД20 февраля, 21:59 • 4894 просмотра
Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в ДубаеPhoto20 февраля, 22:15 • 3724 просмотра
Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану20 февраля, 22:58 • 4552 просмотра
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto21 февраля, 00:13 • 13242 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением04:48 • 4130 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 27354 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 36651 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 65831 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 102812 просмотра
Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 72 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 9476 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 12452 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 18231 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 41075 просмотра
Сумы подверглись вражескому удару КАБом, среди пострадавших двое детей

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Ночью Сумы атаковали управляемой авиабомбой, в результате чего ранены три человека, включая двух детей. Разрушены два и повреждены десять жилых домов.

Сумы подверглись вражескому удару КАБом, среди пострадавших двое детей

Сумы ночью подверглись удару РФ управляемой авиабомбой, трое раненых, среди них двое детей, сообщили в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров и ГУНП в Сумской области, показав последствия, пишет УНН.

Сегодня около 4 часов утра российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы

- сообщили в полиции.

Как уточнил Григоров, враг атаковал управляемой авиабомбой.

По имеющейся информации, ранения получили три человека, среди них двое детей в возрасте 5 и 17 лет, а также 87-летняя женщина, которая госпитализирована в лечебное учреждение

- указали в полиции.

Детям, по данным Григорова, медицинскую помощь оказали на месте.

"Разрушены и повреждены частные жилые дома в Ковпаковском районе", - указал глава ОВА в соцсетях.

В полиции уточнили, что в результате взрыва полностью разрушены два жилых дома, по меньшей мере 10 соседних домовладений получили повреждения. Также уничтожен гражданский автомобиль и повреждена газовая труба.

рф атаковала Одессу и район, есть повреждения в энергетике и пострадавшие21.02.26, 08:36 • 1504 просмотра

