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Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади Рюмшина, але зменшив розмір застави

Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади Рюмшина, але зменшив розмір застави

Київ • УНН

 • 26818 перегляди

Київський апеляційний суд залишив екскомандира 155 бригади Дмитра Рюмшина під вартою. Суд зменшив розмір застави з 90 до 50 млн гривень у справі про дезертирство підлеглих.

Київський апеляційний суд залишив екскомандира 155 бригади Дмитра Рюмшина, який допустив масове дезертирство підлеглих, під вартою, однак зменшив розмір застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Радіо Свобода.

Деталі

Як повідомляє видання, екскомандир 155 бригади Дмитро Рюмшин залишиться під вартою у справі про дезертирство підлеглих, зокрема у Франції, де бригада проходила навчання. Суд вирішив не відпускати Рюмшина на поруки, проте суд зменшив розмір застави з 90 до 50 млн гривень.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань разом із Службою безпеки України затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина, який допустив дезертирство підлеглих, зокрема у Франції, де бригада проходила навчання.

В січні суд обрав запобіжний захід Рюмшину — тримання під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий прокоментував скандал щодо порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" та заявив, що ряд фактів має місце.

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних Сил України у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКримінал та НП
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zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
frantsiiaФранція
kyivКиїв

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