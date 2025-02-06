Суд оставил под стражей экс-командира 155 бригады Рюмшина, но уменьшил размер залога

Киевский апелляционный суд оставил экс-командира 155 бригады Дмитрия Рюмшина, который допустил массовое дезертирство подчиненных, под стражей, однако уменьшил размер залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Радио Свобода.

Детали

Как сообщает издание, экс-командир 155 бригады Дмитрий Рюмшин останется под стражей по делу о дезертирстве подчиненных, в частности во Франции, где бригада проходила обучение. Суд решил не отпускать Рюмшина на поруки, однако суд уменьшил размер залога с 90 до 50 млн гривен.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Дмитрия Рюмшина, который допустил дезертирство подчиненных, в частности во Франции, где бригада проходила обучение.

В январе суд избрал меру пресечения Рюмшину - содержание под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий прокомментировал скандал о нарушениях в 155-й механизированной бригаде «Анна Киевская» и заявил, что ряд фактов имеет место.

Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.