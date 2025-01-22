Масове СЗЧ у бригаді "Анна Київська": екскомандира Рюмшина відправили під варту і визначили заставу у 90 млн грн

Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину — тримання під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень. Про це повідомив Суспільному його адвокат, передає УНН.

Як раніше повідомив УНН, Державне бюро розслідувань разом із Службою безпеки України затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина, який допустив дезертирство підлеглих, зокрема у Франції, де бригада проходила навчання.

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Раніше УНН повідомляв, що Державне бюро розслідувань розслідує факти, викладені у ЗМІ стосовно порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська", яка проходила підготовку у Франції. Водночас у Міністерстві оборони Франції не коментують ситуацію довкола української 155-ї бригади.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий прокоментував скандал щодо порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" та заявив, що ряд фактів має місце.

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних Сил України у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом.