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Масове СЗЧ у бригаді "Анна Київська": екскомандира Рюмшина відправили під варту і визначили заставу у 90 млн грн

Київ • УНН

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Суд обрав запобіжний захід Дмитру Рюмшину - тримання під вартою з можливістю застави. Екскомандира 155-ї бригади затримали через масове дезертирство підлеглих під час навчань у Франції.

Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину — тримання під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень. Про це повідомив Суспільному його адвокат, передає УНН.

Як раніше повідомив УНН, Державне бюро розслідувань разом із Службою безпеки України затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина, який допустив дезертирство підлеглих, зокрема у Франції, де бригада проходила навчання.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Державне бюро розслідувань розслідує факти, викладені у ЗМІ стосовно порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська", яка проходила підготовку у Франції. Водночас у Міністерстві оборони Франції не коментують ситуацію довкола української 155-ї бригади.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий прокоментував скандал щодо порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" та заявив, що ряд фактів має місце.

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних Сил України у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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