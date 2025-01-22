Массовое СОЧ в бригаде "Анна Киевская": экс-командира Рюмшина отправили под стражу и определили залог в 90 млн грн

Суд избрал меру пресечения экс-командиру 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрию Рюмшину - содержание под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен. Об этом сообщил Общественному его адвокат, передает УНН.

Как ранее сообщил УНН, Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Дмитрия Рюмшина, который допустил дезертирство подчиненных, в частности во Франции, где бригада проходила обучение.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Государственное бюро расследований расследует факты, изложенные в СМИ о нарушениях в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская", которая проходила подготовку во Франции. В то же время в Министерстве обороны Франции не комментируют ситуацию вокруг украинской 155-й бригады.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий прокомментировал скандал о нарушениях в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская" и заявил, что ряд фактов имеет место.

Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.