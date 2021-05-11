Суд призначив на 12 травня розгляд двох справ щодо Тупицького

Деталі

"Стосовно Олександра Тупицького у середу, 12 травня, о 14:00 планується розглянути справу щодо декларування недостовірних відомостей та порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", - зазначили у НАЗК.

Вказано, що розгляд справи №752/5809/21 заплановано у Голосіївському райсуді Києва.

У цьому ж суді планується розгляд й іншої справи (№752/10099/21) стосовно Тупицького - вже о 15:50 12 травня. Справа, як зазначили у НАЗК, стосується порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Що було раніше

8 лютого голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що склав 2 протоколи щодо Тупицького. За даними голови НАЗК, суддя мав конфлікт інтересів через незадекларовану ділянку в тимчасово окупованому Криму.

Після цього, у березні, Олександр Тупицький задекларував за минулий рік понад 3,7 млн грн зарплати на посаді голови КСУ, а також вказав будинок та дві земельні ділянки в окупованому Криму.

Також в березні стало відомо, що НАЗК склало ще один протокол на Тупицького. За словами голови НАЗК Олександра Новікова, Тупицький не повідомив КСУ про конфлікт інтересів, який виник у нього на підставі надсилання до Суду звернення ДБР про вчинення ним же дисциплінарного проступку.

Тривають й інші судові процеси, де фігурує Тупицький. Однак, вже за його позовами. Так, Верховний Суд 20 травня планує розгляд справи за позовом Тупицького про його відсторонення від посади судді КСУ. Також 20 травня Верховний Суд планує розгляд скарги Тупицького на його звільнення з посади судді КСУ указом Президента від 27 березня цього року.

Президент України Володимир Зеленський раніше підписав укази, яким спочатку відсторонив Тупицького, а потім - скасував указ ще часів Януковича про призначення його суддею КСУ.

Такі рішення стосовно Тупицького послідували після контроверсійного рішення КСУ, що стосувалося антикорупційних інституцій та електронного декларування, зокрема - скасування відповідальності за брехню в деклараціях. Ця реформа свого часу стала однією з передумов для запуску безвізу з ЄС та для пільгової фінансової допомоги Україні від Заходу.