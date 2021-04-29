Верховний Суд відклав до 20 травня розгляд скарги Тупицького на його звільнення

Цитата:

"(Суд – ред.) відклав на 20 травня на 14:00", - сказали у Верховному Суді.

Що було раніше

У Верховному Суді оскаржено указ Президента України Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.



27 березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 124/2021, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.

Доповнення

Президент відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці наприкінці грудня. У лютому Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ ще на один місяць. 19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до КСУ через його відсторонення.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

Також наприкінці жовтня ДБР відкрило провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.