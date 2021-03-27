Уже не суддя КСУ: Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Документ оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.
Цитата
“Скасувати:
- Указ Президента України від 14 травня 2013 року № 256 "Про призначення О.Тупицького суддею Конституційного Суду України";
- Указ Президента України від 17 вересня 2013 року № 513 "Про призначення О.Касмініна суддею Конституційного Суду України", - йдеться в тексті документу.
Деталі
В тексті указу зазначається, що рішення прийнято “зважаючи на те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина”.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Доповнення
В кінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на один місяці.
19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до Конституційного суду через його відсторонення.
Нагадаємо
Наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.
Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.
Додамо, раніше в ОГПУ вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому за тими ж статтями - у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) - й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.