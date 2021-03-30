У Верховному Суді оскаржили указ Зеленського щодо суддів КСУ Тупицького і Касмініна

Деталі

“29 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України“ в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що позову присвоєно реєстраційний номер справи — № 9901/96/21.

Також зазначається, що того самого дня надійшов позов щодо оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 “Про деякі питання забезпечення національної безпеки України” в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 року № 513 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України. Реєстраційний номер справи — № 9901/97/21.

Що було раніше

У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 124/2021, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.

Доповнення

Президент відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці наприкінці грудня. У лютому Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ ще на один місяць. 19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до КСУ через його відсторонення.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.