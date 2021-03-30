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В Верховном Суде обжаловали указ Зеленского в отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина

В Верховном Суде обжаловали указ Зеленского в отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина

Киев  •  УНН

 • 17264 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Верховный Суд обжаловано указ Президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Детали

"29 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что иску присвоен регистрационный номер дела - № 9901/96/21.

Также отмечается, что в тот же день поступил иск об обжаловании Указа Президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 17 сентября 2013 года № 513 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины. Регистрационный номер дела - № 9901/97/21.

Что было ранее

В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский объяснил, что решение по Тупицкому принято по результатам аудита указов Януковича.

Дополнение

Президент отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца в конце декабря. В феврале Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ еще на один месяц. 19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в КСУ из-за его отстранения.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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