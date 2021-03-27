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Зеленський: рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича

Зеленський: рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича

Київ • УНН

 • 18371 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. За результатами аудиту указів колишнього Президента України Віктора Януковича, скасовано укази від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

Цитата

“На минулому засіданні РНБО, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів Президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича — від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок”, — заявив Глава держави.

“Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно”, — додав він.

Деталі

Зеленський нагадав, що підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

“Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове й буде опубліковане незабаром”, — сказав Президент.

Також Глава держави повідомив про підписання указу про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році буде проведено перевірки всіх суб’єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти та газу, протягом двох років з моменту отримання відповідних дозволів.

Контекст

27 березня Президент підписав Указ № 124/2021 “Про деякі питання забезпечення національної безпеки України”, яким скасував укази Президента від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Доповнення

В кінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на один місяці.

19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до Конституційного суду через його відсторонення.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Додамо, раніше в ОГПУ вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому за тими ж статтями — у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.

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