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Зеленский: решение в отношении Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича

Зеленский: решение в отношении Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича

Киев  •  УНН

 • 18368 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. По результатам аудита указов бывшего Президента Украины Виктора Януковича, отменено указы с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Цитата

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение о аудите всех указов Президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил глава государства.

"Если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно", - добавил он.

Детали

Зеленский напомнил, что подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021 года, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", - сказал Президент.

Также Глава государства сообщил о подписании указа о введении в действие решение СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

Контекст

27 марта Президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Дополнение

В конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на один месяц.

19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в Конституционный суд из-за его отстранения.

Напомним

В конце октября ГБР начало производства в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Добавим, ранее в ОГПУ указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому по тем же статьям - в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст . 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.

Украинские Национальные Новости

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