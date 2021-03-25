Зеленський увів у дію рішення РНБО про надрокористування: деталі

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо стану справ у сфері надрокористування. Так відповідний указ №122/2021 був опублікований на сайті ОПУ, передає УНН.

Цитата

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року “Щодо стану справ у сфері надрокористування”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

“Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”, — інформує ОПУ.

Деталі

Так, Рада національної безпеки і оборони України, зокрема, вирішила:
Рекомендувати Прем’єр-міністрові України надати доручення Державній службі геології та надр України:
• забезпечити проведення у 2021 році в установленому порядку позапланових перевірок діяльності суб’єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, які:
• поза аукціоном отримали спеціальні дозволи на користування надрами за результатами апробації запасів корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки;
• не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти і газу, протягом двох років після отримання спеціальних дозволів на видобування;
• не розпочали видобування корисних копалин протягом двох років після затвердження балансових запасів вуглеводнів у разі наявності спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням;
• не розпочали видобування корисних копалин протягом десяти років після отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням;
• здійснювати разом із правоохоронними органами щокварталу опрацювання інформації обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про незаконне видобування корисних копалин у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Державній службі геології та надр України:
• щокварталу до 15 числа наступного за звітним періоду надавати Апарату Ради національної безпеки і оборони України узагальнені звіти про результати позапланових перевірок за встановленою формою;
• ужити відповідно до законодавства заходів щодо анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, виданих федеральній державній бюджетній установі науки Інституту ядерних досліджень Російської академії наук.
Кабінетові Міністрів України, зокрема, забезпечити:
• супроводження у Верховній Раді України законопроектів:
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин” (реєстраційний № 3576);
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування’’ (реєстраційний № 4187);

• рекомендувати Офісу Генерального прокурора разом з іншими правоохоронними органами вжити додаткових заходів щодо виявлення й розслідування фактів порушення вимог законодавства у сфері надрокористування.

Доповнення

Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами.

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції щодо 19 компаній у сфері надрокористування.

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